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Fé Nossa Senhora Aparecida é celebrada por fiéis no Ipsep com grande procissão Bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Josivaldo Bezerra, foi o responsável por presidir a missa de encerramento

Nesta segunda-feira (12), católicos em todos os lugares do Brasil celebraram o dia de Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do país.

Na Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Ipsep, Zona Sul do Recife, centenas de devotos acompanharam os rituais vestidos de azul, em alusão à santa, numa demonstração de fé e devoção.

Reflexão

A programação contou com seis missas ao longo do dia, com a primeira sendo presidida pelo pároco José Amaro Neto. Na homilia, o celebrante utilizou a canção "Eu Canto Louvando Maria, minha Mãe" para refletir como um coração agradecido se torna mais alegre e conectado a Deus.

“A nossa vida deve ser uma eterna gratidão a Deus, pois viver e existir já são um dom. Vivemos impactados por tantas notícias ruins e o sentimento que dá é que o pessimismo, a raiva, a frustração de existir vem entrando em nossas vidas, por isso é preciso recordar que é necessário dizermos obrigado, sermos gratos todos os dias a Deus e por meio da Virgem Maria”, iniciou.

“Eu costumo dizer que quem agradece é como estivesse sempre com as janelas abertas, a casa jamais fica abafada, como dizer obrigado em meio aos problemas da vida em meio às angústias, aos perrengues, eu penso a própria aparição de Nossa Senhora Aparecida. Ela pode nos ajudar a refletir um pouco”, completou.

A tradição conta que, em 1717, três pescadores foram encarregados de conseguir peixes para a visita do Conde de Assumar, governador da província de São Paulo e Minas Gerais, à Vila de Santo Antônio de Guaratinguetá. Após várias tentativas sem sucesso, eles lançaram a rede e trouxeram primeiro o corpo de uma pequena imagem de Nossa Senhora da Conceição e, em um segundo lance, a cabeça.

“Daí em diante, os milagres, o sentimento de vitória, assim também nós devemos ser mais gratos a Deus pelos frutos do nosso esforço, do que pelo próprio esforço, porque às vezes queremos ser recompensados imediatamente, mas é pelo fruto dos nossos esforços que os milagres acontecem", refletiu.

Milagre

Após a celebração presidida pelo padre Charles Araújo, às 15h, os devotos saíram em procissão em homenagem à santa pelas ruas do entorno da Igreja.

No retorno, o bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Josivaldo Bezerra, presidiu a missa de encerramento da festa de Nossa Senhora Aparecida.

Procissão de Nossa Senhora Aparecida. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Procissão de Nossa Senhora Aparecida. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Procissão de Nossa Senhora Aparecida. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Procissão de Nossa Senhora Aparecida. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Procissão de Nossa Senhora Aparecida. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Procissão de Nossa Senhora Aparecida. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Procissão de Nossa Senhora Aparecida. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Quem estava esperando pelo momento foi a paroquiana Maria Raquel. Devota de Nossa Senhora Aparecida, revelou que alcançou a cura do filho e que já estava no santuário em São Paulo para pagar a promessa.

“Meu filho estava com suspeita de distrofia muscular congênita, que seria uma doença degenerativa, aparentemente sem cura. Neste momento de desespero, me apeguei em Nossa Senhora”, revelou.

Fiéis lotaram a Paróquia de Nossa Senhora Aparecida no Ipsep, nesta segunda-feira (12) - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Fizemos os exames, passamos um mês de muita oração e, graças a Deus, o resultado deu negativo. Fomos ao Santuário da Aparecida com ele, na Sala dos Milagres, depositamos o exame do laboratório comprovando que, apesar dele ter uma alteração genética, não gerou a distrofia muscular e ele é um menino completamente saudável”, complementou a devota.

Na Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR), cinco paróquias são dedicadas à padroeira: no Recife (no bairro do Ipsep), em Vitória de Santo Antão (Bela Vista), em São Lourenço da Mata (Parque Capibaribe), em Paulista (Janga) e em Jaboatão dos Guararapes (Vila Rica). No Cabo de Santo Agostinho há um santuário dedicado à Aparecida, que fica no distrito de Juçaral.



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