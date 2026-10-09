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PADROEIRA Nossa Senhora Aparecida: história reúne fé, identidade e sincretismo religioso Além da tradição católica, a imagem de Aparecida adquiriu sentidos culturais e sociais relacionados à população negra e às religiões de matriz africana

O Dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado nesta segunda-feira (12), reúne fiéis em diferentes partes do país em homenagens à padroeira do Brasil. A devoção, iniciada há mais de três séculos, atravessou gerações e passou a fazer parte intrisecamente da história religiosa e da identidade cultural do país.

Em Pernambuco, a data será marcada por missas, procissões e outras atividades religiosas em homenagem à padroeira do Brasil. No Recife, em outras cidades da Região Metropolitana e na Mata Sul, paróquias prepararam programações especiais para celebrar a data nesta segunda-feira (12).

A história de Nossa Senhora Aparecida remonta a outubro de 1717, quando três pescadores encontraram o corpo e, depois, a cabeça de uma imagem de Nossa Senhora da Conceição no Rio Paraíba do Sul, na região onde hoje fica o município de Aparecida, no interior de São Paulo.

De acordo com a tradição católica, após o achado, os homens lançaram as redes novamente e conseguiram uma pesca exorbitante, episódio associado ao início da devoção. A imagem de terracota, com a superfície escurecida ao longo do tempo, passou a ser venerada como Nossa Senhora da Conceição Aparecida.

A denominação faz referência à invocação mariana da Imaculada Conceição e ao modo como a imagem foi encontrada. Com o passar dos anos, a devoção ultrapassou a região do Paraíba e se espalhou pelo país.

A devoção se espalhou pelo país e, em 1930, o papa Pio XI proclamou oficialmente a santa padroeira do Brasil. Em 1904, a imagem havia sido coroada, após a princesa Isabel oferecer uma coroa em gesto de devoção.

A coroação é frequentemente associada ao reconhecimento de Aparecida como Rainha do Brasil, título presente na tradição devocional católica. Atualmente, ela é venerada no Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, considerado o maior templo mariano, dedicado à Virgem Maria, do mundo.

América Latina

A imagem escurecida de Nossa Senhora Aparecida também adquiriu significados sociais e culturais no Brasil, marcado pela escravidão de pessoas negras trazidas à força da África e pela violência e exclusão impostas a essa população.

Embora a escultura não tenha sido originalmente produzida como representação de uma mulher negra, sua aparência passou a simbolizar, para muitos devotos, acolhimento, dignidade e pertencimento.

Essa identificação pode ser relacionada à devoção a Nossa Senhora de Guadalupe, no México.

Segundo o catolicismo, a Virgem Maria apareceu a um indígena, em 1531, no início da colonização das Américas, com características associadas à população indígena local.

A devoção se transformou em um importante símbolo religioso e cultural mexicano, assim como Aparecida passou a representar, para parte dos fiéis brasileiros, uma referência de identificação com a população negra.

As duas devoções, embora distintas, mostram como as representações marianas assumiram significados que ultrapassam o campo religioso. A história da padroeira também é alvo de desinformação nas redes sociais, incluindo boatos sobre propostas para retirar seu título.

A proclamação como padroeira ocorreu no âmbito da Igreja Católica e não pode ser revogada por iniciativa legislativa brasileira. Embora ideias dessa natureza tenham sido apresentadas, elas não avançaram no Congresso Nacional.

Recentemente, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) esclareceu que eram falsas as informações que associavam políticos a propostas para retirar o título, reforçando que essas iniciativas existiram mas que nunca avançaram no Parlamento Brasileiro.

Sincretismo

A aproximação entre Nossa Senhora Aparecida e Oxum, orixá cultuada em religiões de matriz africana, como o Candomblé, faz parte das relações históricas entre diferentes tradições religiosas no Brasil.

A convivência entre o catolicismo e as religiões afro-brasileiras, marcada também pela escravidão e pela perseguição religiosa, contribuiu para práticas de sincretismo e associações simbólicas.

Entre os elementos que favorecem essa aproximação estão a representação feminina negra e a relação de Oxum com as águas doces. Para determinados grupos, essa associação também expressa resistência cultural e preservação de referências africanas diante da repressão e da estigmatização dessas religiões.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, Pai Jamerson Marques, sacerdote dirigente do terreiro Ilê Axé Oxoguian Taláàbíy, localizado na Caxangá, Zona Oeste do Recife, esclareceu que a associação entre Oxum e a Virgem Aparecida é mais comum em casas de umbanda e em outras expressões religiosas afro-brasileiras do Sul e Sudeste do país.

“As casas de umbanda e de outras expressões afro-brasileiras cultuam Oxum no dia de Nossa Senhora Aparecida porque houve essa identificação entre as duas na umbanda. Expressões religiosas mais presentes no Sul e no Sudeste do país.”

Formado em História pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com mestrado e doutorado na área, o babalorixá explicou que, em Pernambuco, a associação religiosa mais tradicional ocorre entre Oxum e Nossa Senhora do Carmo, com celebrações realizadas em 16 de julho, feriado municipal em Recife e Ouricuri.

“Pernambuco guarda o sincretismo de Oxum com Nossa Senhora do Carmo, celebrado em 16 de julho. Se muito os pernambucanos de matriz afro-brasileira fizerem algo no dia 12, geralmente são coisas voltadas para o culto dos erês, das crianças, dos Ibejis, que ainda é uma extensão da festa de Cosme e Damião”

Pai Jamerson Marques é sacerdote dirigente do terreiro Ilê Axé Oxoguian Taláàbíy, localizado no bairro da Caxangá, na Zona Oeste do Recife | Foto: Arquivo Pessoal

Nesse sentido, se torna importante respeitar as diferenças entre as tradições: Nossa Senhora Aparecida é uma invocação da Virgem Maria no catolicismo, enquanto Oxum é um orixá das religiões de matriz africana, com mitos, atributos e formas próprias de culto.

As duas são consideradas figuras distintas, pertencentes a sistemas religiosos diferentes. Reconhecer os diálogos históricos entre elas não significa confundir suas identidades, seus significados ou as formas de devoção próprias de cada crença.

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