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IGREJA CATÓLICA Nossa Senhora Aparecida: paróquias e santuário celebram Padroeira do Brasil na Arquidiocese Paróquias e Santuário da Arquidiocese de Olinda e Recife preparam missas, procissões e shows para celebrar mais um ano da festa da patrona nacional

As festas de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, começam nesta quinta-feira (1º) na Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR). Paróquias e santuário terão missas, procissões, shows e momentos de oração até o próximo dia 12 de outubro, dia da patrona nacional.

Na AOR, há cinco paróquias dedicadas à Aparecida: no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife; no Janga, em Paulista; em Vila Rica, Jaboatão dos Guararapes; no Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata; e em Vitória de Santo Antão. Há ainda um Santuário de Aparecida, no distrito de Juçaral, no Cabo de Santo Agostinho.

A Folha de Pernambuco preparou um roteiro com as programações na AOR. Confira:

Ipsep, Recife

A 68ª Festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida no Ipsep tem como tema "Eu canto louvando Maria minha mãe". A programação tem início nesta quinta-feira (1º), com procissão e hasteamento da bandeira e missa de abertura.

Ao longo dos dias, haverá outras missas, programação cultural, adoração, momentos de oração, ações sociais e veterinárias e mais.

No último dia, em 12 de outubro, haverá cinco missas, sendo a priemira às 5h, e uma grande procissão pelas ruas do bairro. Em seguida, será celebrada a missa de encerramento, às 18h [confira a programação completa do Ipsep].

Parque Capibaribe, São Lourenço da Mata

Em São Lourenço da Mata, a Festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida começa na quinta-feira (1º). O tema segue o versículo bíblico "Doravante as gerações todas me chamarão de bem-aventurada" (Lucas 1, 48).

As missas da festa serão celebradas às 19h30. No dia 12 de outubro, último dia de programação, as missas serão às 7h, 10h e 18h. No dia da padroeira, haverá também alvorada, com recitação do ofício, às 6h, e procissão da imagem de Aparecida a partir das 15h.

Juçaral, Cabo de Santo Agostinho

No Santuário Nossa Senhora Aparecida, em Juçaral, distrito do Cabo de Santo Agostinho, a programação será de 2 a 12 de outubro, sob o tema "Maria, Anunciadora do Evangelho da Alegria".

Janga, Paulista

No bairro do Janga, em Paulista, a Festa de Nossa Senhora Aparecida começa no sábado (3), seguindo até o dia 12. O tema da progamação é “Sob o olhar de Maria, caminhamos pela fé!”.

A abertura terá procissão da bandeira a partir das 18h30, com missa em seguida. Nos dias seguintes, haverá oração do terço às 19h e missa às 19h30. Em alguns dos dias da festa, haverá shows após as celebrações eucarísticas.

No dia 12, a primeira missa será celebrada às 9h. À tarde, a partir das 15h30, a comunidade se reúne para uma carreata e procissão, com missa de encerramento em seguida.

Bela Vista, Vitória de Santo Antão

Em Vitória de Santo Antão, a 26ª Festa de Nossa Senhora Aparecida começa no sábado (3) e segue até 12 de outubro. O tema da celebração será "Com Maria, edificamos uma comundade de amor e partilha".

Vila Rica, Jaboatão dos Guararapes

A Festa de Nossa Senhora Aparecida em Vila Rica, Jaboatão dos Guararapes, começa no domingo (4) e segue até 12 de outubro. A programação terá missas e momentos de oração, louvor e reflexão.

Imagem de Nossa Senhora Aparecida no Santuário Nacional, em São Paulo | Foto: Gabriela Castello Buarque/Folha de Pernambuco

Padroeira do Brasil

A devoção a Nossa Senhora Aparecida no Brasil remonta a 1717, quando pescadores encontraram nas águas do Rio Paraíba do Sul, em São Paulo, uma imagem preta de Nossa Senhora da Conceição. Depois do achado, os homens pegaram muitos peixes, o que foi considerado um milagre. A santa ficou conhecida como Aparecida por ter "aparecido" no rio para os pescadores.

Em 1930, o papa Pio XI assinou decreto proclamando Nossa Senhora da Conceição Aparecida como Rainha e Padroeira do Brasil. Em 1980, o governo federal criou lei que tornou 12 de outubro feriado nacional em homenagem à patrona.

A cidade de Aparecida, em São Paulo, tem o Santuário Nacional de Aparecida, o maior templo católico do país, que recebe devotos e romeiros ao longo de todo o ano, especialmente durante a festa, em outubro.

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