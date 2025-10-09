Nossa Senhora Aparecida: confira calendário de celebrações na Arquidiocese de Olinda e Recife
Calendário católico está repleto de celebrações até o próximo domingo (12)
As celebrações referentes ao Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, reúnem milhares de pessoas todos os anos em momentos de fé e devoção.
A data é comemorada no próximo domingo (12) e o calendário católico pernambucano está repleto de opções onde os fiéis poderão acompanhar as cerimônias no dia da santa.
A Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR) tem cinco paróquias dedicadas à padroeira: no Recife (no bairro do Ipsep), em Vitória de Santo Antão (Bela Vista), em São Lourenço da Mata (Parque Capibaribe), em Paulista (Janga) e em Jaboatão dos Guararapes (Vila Rica). No Cabo de Santo Agostinho há um santuário dedicado à Aparecida, que fica no distrito de Juçaral.
Leia também
• Parques do Recife recebem programação especial no fim de semana do Dia das Crianças; veja
• Arena de Pernambuco promove o "Dia da Alegria" com programação gratuita para toda a família
• Restaurada, imagem de Nossa Senhora da Conceição é revelada aos fiéis; veja
Programação
A Folha de Pernambuco reuniu as principais festividades de Nossa Senhora Aparecida, em igrejas da AOR. Confira
Recife (Ipsep)
Sábado (11)
5h30 – Corrida e caminhada da Aparecida;
7h – Santa Missa presidida pelo padre José Amaro Neto;
7h30 – Ofício da Imaculada Conceição;
16h – Exposição do Santíssimo Sacramento;
17h30 – Terço, novena e bênção do Santíssimo;
19h – Missa presidida pelo padre João Carlos Magalhães;
21h – Programação cultural.
Domingo (12)
5h – Santa Missa presidida por Monsenhor Luciano Brito;
6h – Café da manhã paroquial;
7h – Santa Missa presidida pelo padre Jurandir Dias;
9h – Santa Missa celebrada pelo padre José Amaro Neto com Bênção das Crianças
12h – Santa Missa presidida pelo padre Kaio Duarte;
15h – Santa missa presidida pelo padre Charles Araújo;
16h30 – Procissão pelas ruas do bairro;
18h – Santa missa de encerramento presidida por Dom Josivaldo Bezerra, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife;
20h00 – Programação cultural.
Cabo de Santo Agostinho (Juçaral)
Sábado (11)
18:30 Recitação do 9º dia novena;
19:00 Santa Missa / Primeira Comunhão dos Coroinhas;
Noiteiros: Coroinhas, Grupo Kids e Creche Irmãozinhos de Esperança;
20:30 Quermesse: bingo e venda de lanches;
Domingo (12)
4:00 Saída do ônibus da praça para o Engenho "Jaboatãozinho" (caminhada);
4:30 Caminhada da Fé e Esperança (saindo do Engenho "Jaboatãozinho");
6:00 Chegada da caminhada e bênção do novo manto de Nossa Senhora;
6:30 - Café da manhã partilhado;
9:00 Batizados;
10:00 Missa Solene;
13:30 Caminho de Maria (subida a Pedra do Arroz);
15:30 Procissão;
18:00 Missa da Festa;
19:30 - Show com o Ministério Tronos (Maceió) / Bingo.
Bela Vista (Vitória de Santo Antão)
Sábado (11)
6h – Oração e Meditação do Santo Terço;
12h – Oficio da Imaculada Conceição;
18h30 – Novena;
19h30 – Santa Missa
Celebrante: Pe. Guilherme Alves
Domingo (12)
5h – Alvorada Festiva;
6h – Romaria Saindo da capela de São Pedro;
7h – Santa Missa -C elebrante – Pe. Antônio Rendon, OMI;
10h – Santa Missa Solene – Celebrante – Dom Josivaldo Bezerra;
16h- Santa Missa – Celebrante – Pe. Herbesson Luiz, OMI;
17h- Procissão com a Imagem de Nossa Senhora Aparecida, e em seguida Benção do Santíssimo Sacramento.
Vila Rica (Jaboatão dos Guararapes)
Sábado (11)
18:30 - Recitação do Terço;
19:30 - Missa presidida pelo Pe. Deonilson Nogueira;
Domingo (12)
06:30 - Ofício e Ladainha;
07:00 – Missa (Após a Missa, festa das crianças);
16:30 - Recitação do Terço
17:00 - Procissão do Andor, saindo da Igreja Matriz de Santo Amaro;
18:00 - Missa presidida pelo Pe. Rogério Silva
São Lourenço da Mata
Domingo (12)
6h – Alvorada;
7h - Celebração Eucarística;
Celebrante: Padre Davi Gonçalves
Local: Igreja Matriz
10h - Celebração Eucarística
Celebrante: Padre Adailton
Local: Igreja Matriz
15:30h - Procissão da Imagem
Concentração em frente a Capela de Nossa Senhora de Guadalupe (Comunidade Beira Rio)
Local: Av. Oriental, 1289 - Parque Capibaribe
17h - Celebração Eucarística
Celebrante: Padre Rosivaldo Torres
19h - Atração Religiosa
Celebrante: Padre Damião Silva
Local: Praça Dom Helder Câmara – Parque Capibaribe
Paulista
Sábado (11)
8h – Ação social, reafirmando o compromisso da paróquia com o cuidado ao próximo;
19h30 – Missa presidida pelo Padre Damião Silva (Após a missa, show especial).
Domingo (12)
8h – Missa Solene presidida pelo pároco Pe. Gustavo Nascimento;
16h – Procissão pelas ruas do bairro, com saída da Capela de Nossa Senhora da Conceição dos Médicos em direção à Paróquia Nossa Senhora Aparecida;
Encerramento – Missa celebrada por Dom Fernando Saburido (Após a celebração, show com a Banda São Francisco).