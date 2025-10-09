A- A+

PADROEIRA DO BRASIL Nossa Senhora Aparecida: confira calendário de celebrações na Arquidiocese de Olinda e Recife Calendário católico está repleto de celebrações até o próximo domingo (12)

As celebrações referentes ao Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, reúnem milhares de pessoas todos os anos em momentos de fé e devoção.

A data é comemorada no próximo domingo (12) e o calendário católico pernambucano está repleto de opções onde os fiéis poderão acompanhar as cerimônias no dia da santa.

A Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR) tem cinco paróquias dedicadas à padroeira: no Recife (no bairro do Ipsep), em Vitória de Santo Antão (Bela Vista), em São Lourenço da Mata (Parque Capibaribe), em Paulista (Janga) e em Jaboatão dos Guararapes (Vila Rica). No Cabo de Santo Agostinho há um santuário dedicado à Aparecida, que fica no distrito de Juçaral.

Programação

A Folha de Pernambuco reuniu as principais festividades de Nossa Senhora Aparecida, em igrejas da AOR. Confira

Recife (Ipsep)

Sábado (11)

5h30 – Corrida e caminhada da Aparecida;

7h – Santa Missa presidida pelo padre José Amaro Neto;

7h30 – Ofício da Imaculada Conceição;

16h – Exposição do Santíssimo Sacramento;

17h30 – Terço, novena e bênção do Santíssimo;

19h – Missa presidida pelo padre João Carlos Magalhães;

21h – Programação cultural.

Domingo (12)

5h – Santa Missa presidida por Monsenhor Luciano Brito;

6h – Café da manhã paroquial;

7h – Santa Missa presidida pelo padre Jurandir Dias;

9h – Santa Missa celebrada pelo padre José Amaro Neto com Bênção das Crianças

12h – Santa Missa presidida pelo padre Kaio Duarte;

15h – Santa missa presidida pelo padre Charles Araújo;

16h30 – Procissão pelas ruas do bairro;

18h – Santa missa de encerramento presidida por Dom Josivaldo Bezerra, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife;

20h00 – Programação cultural.

Cabo de Santo Agostinho (Juçaral)

Sábado (11)

18:30 Recitação do 9º dia novena;

19:00 Santa Missa / Primeira Comunhão dos Coroinhas;

Noiteiros: Coroinhas, Grupo Kids e Creche Irmãozinhos de Esperança;

20:30 Quermesse: bingo e venda de lanches;

Domingo (12)

4:00 Saída do ônibus da praça para o Engenho "Jaboatãozinho" (caminhada);

4:30 Caminhada da Fé e Esperança (saindo do Engenho "Jaboatãozinho");

6:00 Chegada da caminhada e bênção do novo manto de Nossa Senhora;

6:30 - Café da manhã partilhado;

9:00 Batizados;

10:00 Missa Solene;

13:30 Caminho de Maria (subida a Pedra do Arroz);

15:30 Procissão;

18:00 Missa da Festa;

19:30 - Show com o Ministério Tronos (Maceió) / Bingo.

Bela Vista (Vitória de Santo Antão)

Sábado (11)

6h – Oração e Meditação do Santo Terço;

12h – Oficio da Imaculada Conceição;

18h30 – Novena;

19h30 – Santa Missa

Celebrante: Pe. Guilherme Alves

Domingo (12)

5h – Alvorada Festiva;

6h – Romaria Saindo da capela de São Pedro;

7h – Santa Missa -C elebrante – Pe. Antônio Rendon, OMI;

10h – Santa Missa Solene – Celebrante – Dom Josivaldo Bezerra;

16h- Santa Missa – Celebrante – Pe. Herbesson Luiz, OMI;

17h- Procissão com a Imagem de Nossa Senhora Aparecida, e em seguida Benção do Santíssimo Sacramento.

Vila Rica (Jaboatão dos Guararapes)

Sábado (11)

18:30 - Recitação do Terço;

19:30 - Missa presidida pelo Pe. Deonilson Nogueira;

Domingo (12)

06:30 - Ofício e Ladainha;

07:00 – Missa (Após a Missa, festa das crianças);

16:30 - Recitação do Terço

17:00 - Procissão do Andor, saindo da Igreja Matriz de Santo Amaro;

18:00 - Missa presidida pelo Pe. Rogério Silva

São Lourenço da Mata

Domingo (12)

6h – Alvorada;

7h - Celebração Eucarística;

Celebrante: Padre Davi Gonçalves

Local: Igreja Matriz

10h - Celebração Eucarística

Celebrante: Padre Adailton

Local: Igreja Matriz

15:30h - Procissão da Imagem

Concentração em frente a Capela de Nossa Senhora de Guadalupe (Comunidade Beira Rio)

Local: Av. Oriental, 1289 - Parque Capibaribe

17h - Celebração Eucarística

Celebrante: Padre Rosivaldo Torres

19h - Atração Religiosa

Celebrante: Padre Damião Silva

Local: Praça Dom Helder Câmara – Parque Capibaribe

Paulista

Sábado (11)

8h – Ação social, reafirmando o compromisso da paróquia com o cuidado ao próximo;

19h30 – Missa presidida pelo Padre Damião Silva (Após a missa, show especial).

Domingo (12)

8h – Missa Solene presidida pelo pároco Pe. Gustavo Nascimento;

16h – Procissão pelas ruas do bairro, com saída da Capela de Nossa Senhora da Conceição dos Médicos em direção à Paróquia Nossa Senhora Aparecida;

Encerramento – Missa celebrada por Dom Fernando Saburido (Após a celebração, show com a Banda São Francisco).

