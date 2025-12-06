A- A+

Fé Dia de Nossa Senhora da Conceição: entenda a origem da devoção à santa em Pernambuco O Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, carrega um espaço de histórias e gratidão à Imaculada da Conceição numa tradição que vem desde o período colonial

A relação do povo pernambucano com Nossa Senhora da Conceição está consolidada como uma das principais manifestações de fé do país. A tradição católica de celebração ao Dia da Imaculada Conceição se mistura com o morro que homenageia a Santa, localizado na Zona Norte do Recife, e que reúne fiéis de vários lugares entre o final de novembro e início de dezembro.

Essa relação intensa ocorre apesar de Nossa Senhora da Conceição não ser a padroeira oficial do Recife. Entretanto, a conexão com a santa está presente no cenário local desde o período colonial e se fortaleceu após a construção da imagem no topo do morro.

A Folha de Pernambuco entrevistou especialistas e fiéis para entender a origem e os motivos de tanta devoção à Nossa Senhora da Conceição, em meio à 121ª edição da Festa do Morro.

A força de Nossa Senhora da Conceição no imaginário do povo pernambucano pode ser explicada, primeiramente, a partir da formação cultural do estado ainda no período colonial.

De acordo com o professor de história da Universidade de Pernambuco (UPE), Carlos André, a imposição do catolicismo como religião oficial foi uma das marcas da colonização portuguesa.

Com isso, conexões para além das fronteiras nacionais, como as práticas marianas que representam as formas de devoção à Nossa Senhora, sempre tiveram impacto na cultura local.

"Junto com os colonizadores, tivemos todo um empreendimento administrativo e também a questão religiosa", disse o especialista em história das religiões, ressaltando o fato de Nossa Senhora da Conceição ser a padroeira oficial de Portugal desde 1671.

Devota Lizete Silva destaca conexão com Nossa Senhora da Conceição. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Ligação com o povo

Entretanto, o especialista reforça que essa relação histórica não explica por completo a devoção à Nossa Senhora da Conceição no Recife.

A santa tem ligação muito forte com a cultura local e uma aproximação intensa junto aos fiéis católicos.

Proclamada pela Igreja Católica em 1854, a Imaculada Conceição estabeleceu um vínculo com a cidade a partir da construção do monumento com sua imagem, em 1904, na comemoração dos 50 anos da proclamação do dogma católico. O Morro da Conceição, como passou a ser chamado, desenvolveu os laços históricos da santa com a região.

"A partir dos anos 1920 e 1930, quando há um processo de urbanização do Centro do Recife, as pessoas mais simples e pobres, saíram dos centros e ocuparam os morros. E essas pessoas, já possuindo inclusive algumas devoções católicas, se identificaram com aquela imagem que está desde 1904. Então, o povo dá um novo significado à própria devoção no sentido de que é Nossa Senhora no Morro que abençoa toda a cidade do Recife", afirmou o professor Carlos André.

O professor pondera que essa relação com a Imaculada da Conceição não diminui o vínculo com outras representações de Maria, mas apenas explica a relação de proximidade do povo com essa tradição. "Ter uma imagem num ponto alto fez o povo se identificar com essa imagem. O próprio fiel cria essas formas de devoção e de prática religiosa", completou.

Ritos e devoção

A subida ao Morro da Conceição durante o período de celebração é um traço importante da cultura religiosa do povo pernambucano. Ritos de romaria e pagamento de promessas são momentos marcantes em todos os anos da Festa do Morro.

Reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição desde 2023, o padre Emerson Borges considera que a história do povo, não só do Recife, mas de todos os lugares que chegam para a celebração, se relaciona com a história da fé.

"Essa devoção está muito ligada a imagem estar num lugar alto do Recife. Subir as escadarias, fazer a sua promessa e o sacrifício. Cada um com o seu jeito, com a sua experiência, uns mais simples, outros já mais arrojados. Cada um vai manifestando do seu modo", analisou.

Segundo o padre Emerson Borges, o fato de o Santuário estar localizado numa comunidade com vida e dinâmica própria torna a devoção ainda mais bonita.

“Subir ao Morro da Conceição é você chegar um pouquinho mais perto do céu, porque quanto mais alto, nós ficamos mais perto do céu. E essa era a experiência que os antigos faziam ao subir na montanha para falar com Deus. Então, tem todo esse sentimento no Morro da Conceição, um lugar que existe vida e uma comunidade”.

Exemplos

Neste ano, mais de 2,5 milhões de pessoas são esperadas durante todo o período da Festa do Morro. Os devotos carregam até o Santuário de Nossa Senhora da Conceição mensagens e histórias de gratidão e fé.

Um exemplo de devoção a Imaculada da Conceição é Gildene de Souza. Nascida em Araripina, no Sertão do estado, ela tem uma relação com a santa, que é padroeira do município, desde a infância.

Há cerca de 20 anos, Gildene passou a morar no Recife por problemas de saúde. Ela já passou por 20 cirurgias, sendo duas na cabeça e três na coluna. A devota considera Nossa Senhora da Conceição como um alicerce para a fé.

"Nossa Senhora da Conceição é a mamãe que está presente todos os dias, cada segundo da minha vida. Se você chegar na minha casa, tem ela na sala, no meu quarto e na minha cozinha. Se você chegar na área de serviço, também tem Nossa Senhora. Então, ela caminha comigo todos os dias", ressaltou Gildene.

Gildene de Souza (dir.) foi mais um ano visitar o Santuário de Nossa Senhora da Conceição com a amiga Necy Ferreira. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Aos 80 anos de idade, José Fernandes aproveitou a 121ª edição da Festa do Morro para conhecer o Santuário pela primeira vez. Apesar de ser devoto da santa, ele mora em Bom Conselho, município que fica a 300 km de distância do Recife.

O senhor expressou um sentimento de realização ao conhecer um espaço tão importante para a expressão da fé no estado.

“Se eu chegar em casa e falarem: ‘Zé Fernandes dos Santos morreu’, eu vou morrer bem satisfeito, porque primeiro eu vim aqui e visitei a Santa. Para mim e para todos nós ela representa muita força. Ela tem esse poder”, contou emocionado.

Moradora de Ponta de Pedras, distrito do município de Goiana, Lizete Silva saiu de casa às 5h para manter a tradição de visitar o Santuário de Nossa Senhora da Conceição todos os anos.

Por conta da distância, Lizete não consegue estar presente todos os dias da Festa do Morro, porém não deixou de exaltar a relação com a santa.

"Tenho muita fé em Nossa Senhora da Conceição. Eu peço proteção a mim, ao meu marido, aos meus filhos, meus netos e a todos da família. Eu tenho muita proteção de Nossa Senhora da Conceição e só a proteção que eu tenho e recebo dela significa tudo para mim", afirmou.

