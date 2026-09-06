Nossa Senhora da Penha percorre o Centro do Recife em cortejo de fé e devoção
Fiéis acompanharam a procissão pelas ruas de São José no encerramento dos festejos, que também celebraram os 800 anos da morte de São Francisco
A Festa de Nossa Senhora da Penha, santa da Igreja Católica e padroeira do comércio e da indústria do Recife, foi encerrada com cortejo pelo Centro da cidade, neste domingo (06). Com muita emoção, louvor e fé, a padroeira caminhou pelas ruas do bairro de São José até retornar à Basílica da Penha, em frente ao Mercado de São José. Os últimos dias foram de celebrações no templo, incluindo os 800 anos da morte de São Francisco.
O último dia de festa começou com a Santa Missa Solene, celebrada pelo bispo do Crato, no Ceará, dom Magnus H. Lopes, integrante da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos (OFMCap). Às 15h, foi a vez da Santa Missa da Saúde, celebrada pelo Frei José Nunes (OFMCap). O frei endereçou bênçãos aos presentes, que já se reuniam na Basílica esperando pela tradicional procissão.
Retiro
Congregado da Basílica da Penha, o frei Abelardo Oliveira enxerga a novena da Festa da Penha como um verdadeiro retiro espiritual. Com a celebração da morte de São Francisco, ficou ainda mais especial.
“Eu diria, em síntese, que a Festa da Penha é um grande retiro espiritual que nós fazemos. Sobretudo este ano, nós meditamos as orações de São Francisco, porque estamos celebrando os 800 anos de sua morte. São Francisco tinha uma devoção imensa por Nossa Senhora e, como franciscanos, meditamos as orações que ele fez a partir, não é, da vida franciscana e da espiritualidade franciscana também”, destaca.
Procissão
Intensa e recompensadora, o frei enxerga os nove dias de celebração como um momento para rezar e “refletir a importância da bem-aventurada Nossa Senhora”. O décimo dia de festejo é marcado pela procissão mariana pelas ruas do Centro do Recife. O frei explica que o momento simboliza verdadeira comunhão entre os fiéis.
“A procissão nada mais é do que um caminhar juntos como povo de Deus, recordando o caminhar do povo na antiga aliança pelo deserto, mas, sobretudo, para nos recordar que caminhamos nas estradas do mundo rumo ao céu e caminhamos com Cristo porque ele é o nosso salvador. Mas também temos companheiros na caminhada ao longo da história. E a Virgem Maria, que deu o seu sim a Deus para trazer para a humanidade o Filho de Deus, ela é a nossa companheira por excelência”, professa.
Fiéis
O cortejo que acompanhou a santa pelo bairro de São José louvou por todo o caminho. Pessoas idosas, crianças e famílias percorreram o trajeto celebrando e agradecendo pela bênção da Penha. A luz do fim de tarde no coração do Recife ajudou a fazer com que o tecido do véu da santa brilhasse quando encontrasse o pôr do sol na Av. Nossa Senhora do Carmo.
Maria Veralúcia é fiel à santa há tanto tempo que não soube responder o tempo exato em que louva a figura. Ela aproveitou a procissão para agradecer e pedir pela saúde de parentes. “Hoje eu vim pedir pela minha sobrinha, que teve um AVC, e minha cunhada, que foi cirurgiada em emergência com uma hérnia de disco. Creio que tudo vai correr bem”, se emociona. Para Veralúcia, a procissão é “o principal”, um momento de mentalizar graças e vitórias.
O radialista Leon Medeiros frequenta a igreja há poucos anos, mas faz questão de vir para cada festejo, desde que virou fiel. O cortejo também foi o ponto alto para ele. “Durante a procissão, foi pedindo a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, paz, amor e harmonia. Principalmente paz, que tanto nós precisamos, tanto aqui no Recife quanto no mundo”, reza.
Acompanhada pela família, Graça Maria descreve a festa com a palavra “tradição”. Ela conheceu a santa através do marido e hoje enxerga a fé como algo que une seu lar. Durante a procissão, ela mentalizava justamente quem a acompanhava. “A gente pensa o melhor para nossa família. Saúde, trabalho, disposição. O melhor para nossa família e para quem é próximo”, conta.
- Santa Missa. Foto: Vinicius Lins/ Folha de Pernambuco.
- Procissão pelo Centro do Recife. Foto: Vinicius Lins/ Folha de Pernambuco.
- Basília da Penha. Foto: Vinicius Lins/ Folha de Pernambuco.
- Maria Veralúcia. Foto: Vinicius Lins/ Folha de Pernambuco.
- Graça Maria. Foto: Vinicius Lins/ Folha de Pernambuco.
- Leon Medeiros. Foto: Vinicius Lins/ Folha de Pernambuco.
História
A devoção a Nossa Senhora da Penha surgiu na Europa a partir da tradição de Simão Vela, monge que teria encontrado uma imagem de Maria após anos de busca guiada por um sonho. A devoção chegou ao Brasil ainda no século XVI e, em Pernambuco, ganhou força com a chegada dos capuchinhos franceses ao Recife, no século XVII.
No bairro de São José, os religiosos deram origem ao complexo que hoje abriga a Basílica de Nossa Senhora da Penha. O templo atual foi construído entre 1870 e 1882, inspirado na arquitetura veneziana. Além de ser um marco arquitetônico do Recife, a Basílica mantém forte tradição religiosa, com destaque para a bênção de São Félix, realizada pelos capuchinhos às sextas-feiras.