NOSSA SENHORA DO CARMO Fiéis participam da Festa do Carmo no Recife; confira programação Três missas, às 9h, 12h e 15h, completam a programação do dia

A Festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife, chega ao sétimo dia nesta quarta-feira (12). Fiéis acompanharam a primeira Santa Missa, realizada às 7h da manhã, na Igreja do Carmo, na área central do Recife.

Outras três missas, às 9h, 12h e 15h, completam a programação do dia. A dona de casa Francineide Silva, de 61 anos, tem em Nossa Senhora do Carmo a sua fortaleza.

“Ela é a mãe de todos. Eu tenho muito devoção a ela. Tudo o que eu peço graças a Deus eu consigo. Então hoje eu só veio mesmo agradecer”, disse.

O sentimento é o mesmo para a analista de Recursos Humanos Cristina Sena. “Nossa Senhora do Carmo representa tudo para mim. É minha mãe, meu baluarte, minha intercessora. Na história da minha vida tudo tem um dedinho da Virgem Santíssima”, contou.

O empilhador José Ramos, de 52 anos, também aproveitou a quarta-feira para exercer a fé à padroeira do Recife. “É uma benção estar aqui. Ela é a padroeira da nossa cidade. E significa tudo para mim”, comentou.

Devotos e frequentadores assíduos, eles pretendem voltar ao Pátio do Carmo, onde está localizada a igreja dedicada à santa no próximo domingo, 16 de julho, Dia de Nossa Senhora do Carmo.



Confira, abaixo, a programação completa desta quarta-feira até o domingo festivo:

Programação a partir da data de hoje

QUARTA-FEIRA 12/07 - 7º DIA DO NOVENÁRIO

07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

11h – Terço Mariano

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Vocacional

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo Presidência da Celebração: Congregação da Paixão de Jesus Cristo - Passionistas

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo Presidente da Novena: Frei José Alberto Bezerra da Costa, O. Carm.

Pregador: Mons. Pe. Luciano José Rodrigues Brito – Vigário Geral da Arquidiocese de Olinda e Recife

Tema: Maria, Mãe e inspiração da vocação à vida religiosa consagrada

Convidados: Vida Religiosa Consagrada – CRB e Novas Comunidades

19h – Show de Cláudia Lauterer no palco montado no Pátio do Carmo

QUINTA-FEIRA 13/07 - 8º DIA DO NOVENÁRIO

07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10h – Missa no Claustro da Basílica

11h – Terço Mariano

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Vocacional

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo Presidência da Celebração: Ordem de São Bento – Beneditinos

16h – Missa no Claustro da Basílica

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo. Presidente da novena: Frei Cassiano Barbosa Rodrigues, O. Carm.

Pregador: Dom José Genivaldo Garcia – Bispo da Diocese de Estância-SE.

Tema: Maria, Mãe e inspiração da vocação missionária

Convidados: Movimento da Legião de Maria, EJC e Juventude da Arquidiocese de Olinda e Recife

19h – Show da Banda Los Cubanos no palco montado no Pátio do Carmo

SEXTA-FEIRA 14/07 - 9º DIA DO NOVENÁRIO

07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10 h – Missa no Claustro da Basílica

11h – Terço Mariano

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Vocacional

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo Presidência da Celebração: Congregação Salesiana

16h – Missa no Claustro da Basílica

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo Presidente da Novena: Frei Sergionei Anselmo de Lemos, O. Carm.

Pregador: Dom Francisco de Assis Dantas Lucena - Bispo da Diocese de Nazaré da Mata-PE.

Tema: Maria, Mãe e inspiração da vocação dos ministros ordenados. Convidados: Paróquias Carmelitas e Família Carmelitana.

19h – Show de Dudu do Acordeon no palco montado no Pátio do Carmo

SÁBADO 15/07

Vésperas Solenes

Missas na Basílica: 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h e 15h.

Missas no Claustro da Basílica: 8h30h, 10h30, 12h30, 14h30 e 16h30.

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo presidência da Celebração: Missionários Oblatos de Maria Imaculada

18h - Vésperas Solenes em honra à Santíssima Virgem Maria do Monte Carmelo

Tema: Mãe do Carmelo, em tua vocação contemplamos tudo que desejamos ser na Igreja.

Reflexão: Ir. Vilma Alves – Madre Geral da Congregação das Missionárias Carmelitas

Convidados: Ordens Terceiras do Carmo

19h – Show do Padre João Carlos no palco montado no Pátio do Carmo

DOMINGO 16/07

Solenidade de Nossa Senhora do Carmo - Padroeira do Recife e da Província Eclesiástica de Pernambuco

Missas na Basílica: 0h, 2h, 4h, 5h, 6h, 7h, 9h, 10h, 12h, 13h e às 14h

Missas no Claustro da Basílica: 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30.

Missas na igreja da Ordem Terceira do Carmo: 6h, 10h e 12h. 10h

Missa Solene Presidência: Dom Luís Gonzaga Silva Pepeu, OFMCap – Bispo Emérito de Vitória da Conquista-BA e Vigário Geral da Arquidiocese de Olinda e Recife.

16h – Missa Solene Campal Presidência: Dom Antônio Fernando Saburido, OSB - Administrador Apostólico da Arquidiocese de Olinda e Recife.

18h – Show do Frei Damião Silva no palco montado no Pátio do Carmo19h30 – Show de Flávio Pio no palco montado no Pátio do Carmo

