Guerra "Nosso coração esta noite está em Belém", afirma papa em missa de véspera de Natal O pontífice realiza a tradicional missa na Basílica de São Pedro, no Vaticano

Durante a missa de véspera de Natal, neste domingo, o Papa Francisco afirmou que “os corações estão em Belém”, na Palestina, onde guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, na Faixa de Gaza, provocou o cancelamento das celebrações natalinas.

A cidade é conhecida por ter sido o local de nascimento de Jesus de Nazaré, e é considerada uma das mais antigas comunidades cristãs do mundo. As celebrações não serão realizadas “em homenagem aos mártires e em solidariedade ao nosso povo em Gaza”.

Neste ano, não haverá árvores de Natal ou luzes decorativas na Praça da Manjedoura, o local exato onde Jesus teria nascido. Essa é a primeira vez que a festa foi cancelada, desde o início Mesmo durante a pandemia de Covid-19, a praça foi decorada para a festividade.

— A razão é a situação geral na Palestina; as pessoas não gostam de nenhuma celebração, ficam tristes, irritadas e chateadas; nosso povo em Gaza está sendo massacrado e morto a sangue frio — afirmou um porta-voz do município de Belém. Portanto, não é de todo apropriado realizar tais festividades enquanto há um massacre em Gaza e ataques na Cisjordânia — finalizou.

Missa de véspera de Natal no Vaticano | Foto: Tiziana Fabi/AFP

Mulheres mortas em paróquia

O Papa Francisco lamentou, na última semana, a morte de duas mulheres numa paróquia católica de Gaza, no sábado. O pontífice afirmou que neste território palestino há “civis indefesos” que são alvo de tiros e bombardeios.

“Continuo recebendo informações muito sérias e dolorosas de Gaza. Há civis indefesos sendo bombardeados e alvejados. Uma mãe e sua filha (...) morreram e outras foram feridas por tiros de franco-atiradores”, disse Francisco no final do discurso na Oração do Ângelus.

O incidente “ocorreu inclusive dentro da paróquia da Sagrada Família, onde não há terroristas, mas sim famílias, crianças, doentes ou deficientes”, continuou.

O Patriarcado Latino de Jerusalém informou, no sábado, que uma mãe e sua filha foram mortas por um soldado israelense no complexo que abriga a única igreja católica na Faixa de Gaza.

“Por volta do meio-dia, um atirador do exército israelense matou duas mulheres cristãs na paróquia da Sagrada Família, em Gaza, onde a maioria das famílias cristãs de Gaza se refugiou desde o início da guerra entre Israel e Hamas”, observou o patriarcado em uma afirmação.

“Nahida e sua filha Samar foram mortas a tiros enquanto caminhavam para o convento das irmãs”, acrescenta o comunicado, sem especificar a idade das vítimas. Outras sete pessoas ficaram feridas enquanto tentavam se proteger dos disparos, detalha a mesma fonte.

“Alguém diz que é terrorismo, é guerra. Sim, é guerra, é terrorismo (…) rezemos ao Senhor pela paz”, insistiu o papa, que completa 87 anos neste domingo.

