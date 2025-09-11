A- A+

saúde #NoSunscreen: cresce o movimento anti-protetor solar na Geração Z 'em favor do meio ambiente' Publicações com a hashtags #AntiSunscreen ou #NoSunscreen já somam mais de 18 milhões de visualizações

A Geração Z, grupo definido por aqueles que nasceram entre os anos de 1997 e 2010, tem divulgado vídeos na internet com a falsa ideia de que a exposição solar sem o protetor solar poderia ser benéfica à saúde da pele e até mesmo para o meio ambiente.

Em um dos vídeos, por exemplo, um jovem diz que os protetores têm produtos nocivos ao meio ambiente e que ele, mesmo não usando o filtro, não se queima, porque, segundo ele, sua pele já “construiu uma tolerância ao sol”.

As publicações com a hashtags #AntiSunscreen ou #NoSunscreen (nomes do termo em inglês) já somam mais de 18 milhões de visualizações.

Essa tendência começou em meados de 2019, quando a FDA, agência reguladora dos Estados Unidos, solicitou estudos sobre alguns componentes presentes em fórmulas. A medida, que até então fazia parte de um processo de atualização científica, foi interpretada em teor duvidoso, dando abertura para que o filtro solar ganhasse o título de vilão.

Especialistas afirmam que não usar protetor solar aumenta significativamente os riscos de danos à pele, como queimaduras solares, envelhecimento precoce (manchas, rugas e flacidez), e o desenvolvimento de câncer de pele.

A exposição excessiva à radiação UV sem proteção aumenta consideravelmente o risco de desenvolver câncer de pele, sendo crucial o uso regular de protetor solar para prevenir essa condição.

A exposição prolongada sem proteção pode resultar em vermelhidão, ardor e até bolhas na pele. O sol, sem a proteção adequada, é uma das principais causas do envelhecimento precoce da pele, podendo desenvolver rugas, linhas de expressão e flacidez de forma acelerada.

Quantidade correta

A quantidade de protetor solar indicada para cada parte do corpo, de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia é:

Uma colher de chá de protetor solar no rosto, no pescoço e na cabeça;

Uma colher de chá de protetor para a parte da frente do tronco e outra para a parte de trás;

Uma colher de chá para cada braço;

Uma colher de chá para a parte da frente de cada perna;

Uma colher de chá para a parte de trás de cada perna.

