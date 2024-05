Nota de 10 mil pesos começa a circular nesta terça-feira (7) na Argentina

A- A+

O Banco Central da Argentina (BCRA) anunciou oficialmente que a nova cédula de 10.000 pesos começa a circular hoje. A nota, a de maior valor do país, tem estampado os rostos de Manuel Belgrano e María Remedios del Valle. Impressa em um tom azul claro entrará em circulação gradualmente à medida que os bancos começarem a emiti-la.

Esse primeiro lote de cédulas de 10.000 pesos chegou há alguns dias da China, onde foi encomendado pelo BCRA à empresa estatal Banknote Printing and Minting Corporation (CBPM), como parte de um pedido de 770 milhões de cédulas.

A intenção oficial era acelerar o tempo de entrega para que a nova cédula estivesse totalmente em circulação até junho, quando a demanda por dinheiro está crescendo devido aos pagamentos de bônus do meio do ano.

Rostos estampados

Na frente, a nova cédula de 10.000 pesos traz os rostos de Manuel Belgrano, advogado e posteriormente general do Exército do Norte, e María Remedios del Valle, uma mulher de ascendência africana nascida em Buenos Aires e que foi auxiliar militar nas invasões inglesas.

No verso, a cédula tem uma imagem alusiva a um dos eventos históricos em que Belgrano desempenhou um papel importante. Trata-se de uma recriação artística da cena do juramento da bandeira em 27 de fevereiro de 1812.

De acordo com o BCRA, essa nova cédula, juntamente com a cédula de 20.000 pesos que, segundo o planejamento, começará a circular no último trimestre do ano, fazem parte da família "Heroínas e Heróis da Nação", anunciada em maio de 2022.

Número de cédulas em circulação

Na Argentina, há 10,887 bilhões de cédulas em circulação, das quais mais da metade (56%) são cédulas de 1.000 pesos, com as imagens do pássaro joão-de-barro (ave símbolo do país) e de José de San Martín (6,114 bilhões de cédulas).

As cédulas de 2.000 representam menos de 7% do total em circulação, pois há cerca de 734 milhões, de acordo com informações do Banco Central compiladas pela equipe de dados do La Nacion.

Veja também

AUTOMÓVEIS EUA busca informações da Tesla sobre desenvolvimento e verificação do recall do Autopilot