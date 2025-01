Nota do Enem piora em Matemática e Ciências; média melhora em redação

A- A+

A média dos estudantes brasileiros caiu em três das quatro áreas de avaliação das provas objetivas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. No caso da avaliação de Redação, a nota média dos candidatos subiu 15 pontos, o maior aumento entre as áreas. Em Linguagens, a nota subiu 12 pontos.

Considerando a média geral dos estudantes, houve aumento de três pontos na proficiência, de 543 para 546. As notas da edição de 2024 do exame, principal mecanismo de ingresso no ensino superior do País, foram divulgadas nesta segunda, 13, pelo Ministério da Educação (MEC).

Em 2023, a média dos estudantes em Matemática foi 535 pontos; já na edição mais recente a proficiência caiu para 529 pontos.

Na área de Ciências da Natureza, os estudantes conseguiram média 497 em 2023 e 495 na edição mais recente. Já em Ciências Humanas, a média variou de 522 pontos para 517. Na prova de Linguagens, a nota média passou de 516 para 528. E em Redação, a nota média passou de 645 para 660.

Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, a redução da nota em três áreas ainda precisa ser alvo de análise por parte do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mas ele disse considerar o resultado geral positivo. "Quando a gente tem ampliação do número de alunos, a perspectiva é de que a média (geral) até diminua", disse.

Participação

Na última edição do Enem, 2,9 milhões fizeram o exame. Segundo o MEC, houve aumento de cerca de 900 mil participantes na prova em comparação à edição de 2023. A taxa de abstenção caiu de 28,1% em 2023 para 26,5% no ano passado. Desde a transição de governo, a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem como meta a ampliação no comparecimento do Enem.

Conforme o ministro, a alta na participação ocorre, sobretudo, por conta do programa Pé-de-meia, que concede bolsas para estudantes de baixa renda do ensino médio. A política paga ainda bônus de R$ 200 a estudantes que comparecerem nos dois dias de prova.

Considerando a nota de corte de 20% dos cursos do Sisu de 2023 (569,62 pontos), mais de 1 milhão de candidatos (33,1% do total) devem ficar acima do ponto de corte para 842 cursos do ensino superior público em 2024.

A nota do Enem é utilizada para ingresso no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), principal porta de entrada no ensino superior brasileiro. As inscrições no Sisu estarão abertas entre 17 e 21 de janeiro, por meio do portal na internet. No dia 26 de janeiro haverá a primeira chamada para os estudantes selecionados. Além do Sisu, a nota do Enem é utilizada para ingresso no Programa Universidade Para Todos (ProUni) e no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Considerando a pontuação usada como um dos critérios para ter acesso ao Fies, 450 pontos, 12,7% dos candidatos registraram média abaixo do necessário para ingressar no programa. Além da nota da prova objetiva, o Fies requer nota maior ou igual a 400 em Redação. O MEC não divulgou, porém, as notas detalhadas de Redação, só as maiores médias.

Para ingressar no Fies, os estudantes poderão se inscrever entre 4 e 7 de fevereiro. Os resultados da seleção estarão disponíveis em 18 de fevereiro. Já as inscrições no ProUni devem ser abertas entre 24 e 28 de janeiro, a data será oficializada com a publicação do edital. A primeira chamada será em 26 de fevereiro Em 2025, o programa faz 20 anos.

Redação nota mil

A redação do Enem mede as habilidades de interpretação de texto e escrita dos candidatos. A nota da redação vale 20% da nota final na prova. Em 2024, o tema foi "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil".

Entre os 26 Estados e o Distrito Federal, só 12 candidatos tiraram a nota máxima da redação, de mil pontos. Na edição anterior, quando o tema foi "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil", 60 tiveram nota mil. Na faixa de resultados entre 950 e mil pontos, foram 31.913 candidatos.

Os Estados que tiveram redações com nota mil são: Minas Gerais, Rio, Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo - cada um com apenas uma nota mil, exceto Minas e Rio, que tiveram dois candidatos gabaritando a redação.

A redação é avaliada conforme as seguintes competências: compreensão da proposta de redação, demonstração de conhecimento da língua necessária para argumentação do texto, domínio da norma padrão da Língua Portuguesa, elaboração de proposta de solução para o problema abordado, respeitando valores e considerando diversidades socioculturais e seleção e organização de informações. Cada critério concede um máximo de 200 pontos. Somando todos, chega-se ao total da nota da redação. (COLABOROU ISABELA MOYA)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

