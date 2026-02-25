Nota em Português de SP cresce, mas não retoma patamar de 2022, ano anterior à gestão Tarcísio

A- A+

O desempenho dos alunos do 9.º ano de São Paulo em Língua Portuguesa na gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) cresceu entre 2024 e 2025, mas não chegou ao registrado no fim do governo anterior, em 2022. O governo atual teve queda histórica em 2023, com alguma recuperação no ano seguinte e agora, mas sem chegar ao patamar anterior. Também não atingiu a nota que os alunos do Estado tinham antes da pandemia de covid.

Os resultados do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) foram divulgados nesta quarta-feira, 24, no Palácio dos Bandeirantes. Essa foi a primeira vez em quatro anos de mandato que o governador Tarcísio participou da divulgação das notas.

A nota de Português do 9º ano ficou em 243,0 no Saresp 2025. No último ano da gestão João Doria/Rodrigo Garcia, havia sido de 244,2. Já em 2019, antes da pandemia, era de 249,6. As três notas estão no patamar considerado básico pelo governo, que significa que eles têm domínio mínimo dos conteúdos aos 14 anos (há ainda os níveis abaixo do básico, adequado e avançado).

Segundo o governador, o desempenho atual dos alunos do 9º ano em Português ainda é resultado dos impactos da pandemia. "Tenho certeza que quando os alunos mais novos chegarem ao 9º ano os resultados serão melhores", afirmou.

Já em Matemática, no 9º ano, os resultados são melhores: a nota registrada em 2025 foi a mais alta da série histórica desde 2011, mas muito próxima do que havia sido medida em 2019, no pré-pandemia. Os alunos ficaram com nota 260,3 na avaliação mais recente e tinham 259,9 em 2019. No entanto, também estão no patamar considerado básico, assim como Português.

No 2º ano, série em que se avalia a alfabetização, também houve queda nas notas de Língua Portuguesa, mas dentro do nível considerado avançado. A média foi de 191,7 pontos; em 2024 era 195,8. Para o secretário, trata-se de uma "estabilidade" e mostra ainda que avaliação precisa ser aprimorada porque as crianças já chegaram no máximo do desempenho. Segundo o governo, 10% das escolas acertaram todas as questões de Português no 2º ano, por exemplo. Em Matemática, houve aumento, de 196,7 para 200,8 pontos, também dentro do nível avançado.

No 5º ano, cresceram as notas tanto em Português quanto em Matemática entre 2024 e 2025. Mas ainda não chegaram ao nível considerado avançado.

Aumento no índice de frequência

"Os resultados nos empolgam bastante", disse o governador. "Não se trata de não enxergar que ainda há muito o que fazer, mas tem que celebrar cada etapa". Tarcísio comemorou o fato de ter aumentado a frequência na escola, ou seja, houve menos faltas. Segundo o governo, 300 mil alunos a mais estão nas escolas todos os dias - o índice de frequência cresceu de 78% para cerca de 90%, segundo o governo.

Na entrevista coletiva, o governo destacou que a evolução das notas dos anos finais do ensino fundamental foi de 16,5% em comparação a 2024. E também uma diminuição da quantidade de alunos em níveis abaixo do básico na rede estadual. "Temos agora uma escola organizada, o professor entra preparado para dar aula", disse o secretário da educação, Renato Feder.

No ano passado, o principal avanço havia sido nas turmas de 2º ano do fundamental, em que o desempenho dos alunos melhorou 45,3% em Matemática em relação a 2023, e avançou 28% em Língua Portuguesa.

Já no 5º ano e no 9º ano do fundamental as notas tinham crescido pouco e ainda não haviam voltado ao que eram antes da pandemia.

Em 2023, o resultado havia sido ainda pior: a média dos alunos do 9º ano, por exemplo, caiu 10 pontos em Português e 3 pontos em Matemática. Elas voltaram a patamares de dez anos atrás e ainda eram piores do que as registradas imediatamente após a pandemia.

O desempenho causou problemas para a gestão Tarcísio de Freitas e veio logo após medidas polêmicas do secretário Renato Feder, que chegou anunciar a intenção de não usar mais livros didáticos e depois recuou.

O Saresp avalia os alunos da rede estadual e municipal em Português e Matemática no 2º, 5º, 7º, 8º, 9º anos do ensino fundamental. O 3º ano do ensino médio também é avaliado, mas por meio do Provão Paulista e não mais pelo Saresp.

Indicadores nacionais

As notas do 2º ano atualmente são usadas também pelo Ministério da Educação (MEC) para compor o Índice da Criança Alfabetizada (ICA).

São Paulo melhorou seu desempenho no indicador divulgado em 2025, passando de 51,91% das crianças alfabetizadas para 58,13% (a meta era de 56%). No entanto, apesar de ser o mais rico do País, continua com o índice menor que a média nacional, que é de 59,2% das crianças alfabetizadas.



