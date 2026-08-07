A- A+

Igreja Católica Notre-Dame, Champs-Élysées e vítimas de abusos: a agenda do papa na França Segundo a Conferência Episcopal Francesa (CEF), são esperadas "centenas de milhares de participantes" entre 25 e 28 de setembro, os quatro dias da primeira viagem à França do pontífice, eleito em 2025

Uma visita a Notre-Dame, uma missa na Champs-Élyséese um "discurso sobre a Europa" fazem parte do programa do Leão XIV na França, que incluirá também um encontro com vítimas de abusos sexuais em Lourdes, o Vaticano anunciou nesta sexta-feira (7).

Segundo a Conferência Episcopal Francesa (CEF), são esperadas "centenas de milhares de participantes" entre 25 e 28 de setembro, os quatro dias da primeira viagem à França do papa, eleito em 2025.

"Tempo de troca" com vítimas

O Vaticano anunciou que o papa Leão XIV "se reunirá em privado com algumas pessoas vítimas de abusos no seio da Igreja", que "participarão elas mesmas da preparação desse encontro".

A reunião está marcada para domingo, 27, em Lourdes. “Em função do que desejarem os participantes e de forma cooperativa com as equipes da Santa Sé, poderão eventualmente ser comunicadas informações mais precisas sobre essa questão”, indicou o programa da Santa Sé.

Em maio, uma associação de mais de 200 vítimas de violência física e sexual sofridas no colégio católico de Bétharram (a poucos quilômetros de Lourdes, no sudoeste) solicita uma audiência com o papai.

Um relatório de uma comissão independente publicado em outubro de 2021 estimou em 330.000 o número menor de vítimas de abusos sexuais no seio da Igreja na França.

protetor com Macron

A visita marcada em 25 de setembro com um encontro com o presidente francês, Emmanuel Macron, antes de um discurso na sede da Unesco, em Paris.

O lema da viagem do papa será "Para que o mundo tenha vida", em um momento marcado pela recente aprovação, na França, do direito à morte assistida.

A medida, impulsionada por Macron, foi fortemente rejeitada pelos setores religiosos.

Em seguida, o papa celebrará as vésperas na Catedral de Notre-Dame de Paris na presença "exclusivamente de bispos, sacerdotes, diáconos, pessoas consagradas e seminaristas" e, depois, participará de uma vigília com jovens de 17 a 35 anos no Stade de France, em Saint-Denis, na periferia norte da capital.

No dia seguinte, sábado 26, o Leão XIV celebrará uma missa na Praça da Concórdia e na avenida Champs-Élysées, onde são esperados cerca de 500.000 participantes.

Seu antecessor, o papa Francisco, viajou três vezes para França: para Estrasburgo (leste), Marselha (sudeste) e Córsega, mas não visitou Paris para a reabertura da Catedral de Notre-Dame em 2024, cinco anos após o incêndio.

Aceno à Europa

No domingo 27, o Leão XIV celebrará em Lourdes, um dos principais locais de peregrinação católica, outra missa ao ar livre.

A sua visita terminará na segunda-feira, 28, na região de Mosela, no nordeste da França, onde está enterrado Robert Schuman, um dos pais da construção europeia e cujo processo canônico de beatificação foi iniciado pela Igreja.

Está previsto um "discurso sobre a Europa" no Centro de Congressos de Metz, uma capital regional, e uma missa em sua catedral.

A viagem é financiada "quase integralmente com a generosidade dos fiéis", registrada à Igreja francesa, que voltou a pedir doações.

Veja também