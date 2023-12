A- A+

PERNAMBUCO Nova aeronave do GTA faz primeiro resgate aeromédico em Fernando de Noronha Resgate com a aeronave foi crucial para a vida do paciente

O Grupamento Tático Aéreo (GTA) de Pernambuco realizou com sucesso a primeira missão aeromédica com sua nova aeronave. A operação consistiu no transporte emergencial de um morador de Fernando de Noronha, Roberto Filipe Santos Caetano, de 43 anos, que enfrenta problemas cardiológicos.

A equipe composta por quatro tripulantes decolou no avião de asa fixa modelo Seneca II, adquirido recentemente pelo Governo do Estado. A aeronave provou ser vital para o resgate, possibilitando a remoção do paciente da ilha para o continente, onde aterrissou no setor de hangares do GTA, no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife, na última sexta-feira (22).

Roberto Filipe Santos Caetano, residente em Fernando de Noronha há três anos, é um administrador de empresas. Ele tem hipertensão e já havia passado por uma cirurgia cardíaca há um ano e meio. Internado no Hospital São Lucas, em Noronha, os médicos identificaram a necessidade de socorrê-lo para a capital. Após o pouso no Recife, o paciente foi transferido de ambulância para uma unidade de saúde.

A família de Roberto o recebeu no hangar do GTA. Embora o estado de saúde fosse considerado delicado, o paciente estava consciente e estável até o momento.

A mãe de Roberto, Vera Lúcia Santos Caetano, expressou sua gratidão pela iniciativa."Estou vivendo um momento difícil, mas sou grata por tudo o que está acontecendo, o que nos dá uma certa tranquilidade em saber que não apenas meu filho, como também muitas outras pessoas serão beneficiadas. Toda a equipe está de parabéns pelo trabalho".

A bordo da aeronave, uma equipe especializada desempenhou papéis cruciais na missão. O comandante, comissário da Polícia Civil Emmanuel Oliveira de Figueiredo; o copiloto, major da Polícia Militar Marcelo Matias de Souza Júnior; o tenente-coronel Wagner Pereira, enfermeiro; e o major Alisson Carneiro, médico, ambos do Corpo de Bombeiros, foram essenciais para o sucesso da operação.

O comandante do Grupo Tático Aéreo, coronel Câmara Júnior, declarou: "Este é um dia histórico e especial para o Estado de Pernambuco e para a Secretaria de Defesa Social. Cruzamos o oceano e conseguimos salvar uma vida. Nosso GTA estará sempre à disposição para essa e outras atividades, em prol da população pernambucana".

