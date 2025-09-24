A- A+

Trânsito Nova alça de circulação muda trânsito no Cais José Estelita a partir desta quarta-feira (24) Alteração faz parte do sistema viário que permitirá construção de nova etapa do parque urbano no Recife

Começa a funcionar, a partir desta quarta-feira (24), a nova alça de circulação do sistema viário do Cais José Estelita, no Recife. O acesso foi aberto para motoristas que chegam da Zona Sul em direção ao Centro da cidade, passando pela lateral do Viaduto Capitão Temudo, com entrada em frente ao Cabanga Iate Clube.

Fluxo em direção ao Centro e à Zona Sul

Com a mudança, os condutores poderão seguir para a Avenida Engenheiro José Estelita, no sentido Centro, ou acessar um novo retorno em direção à Zona Sul. A abertura da via integra o conjunto de intervenções que vêm sendo realizadas desde julho, quando os dois sentidos da pista original do Cais foram fechados para dar início às obras do parque urbano de 10 hectares.

A alça também viabiliza a próxima etapa da construção do parque, que será implantado no espaço das antigas pistas. O projeto prevê novas calçadas, ciclovias e travessias elevadas, buscando melhorar a mobilidade ativa da região.

Orientação no trânsito

Durante os primeiros dias de funcionamento, agentes e orientadores da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) estarão no entorno para auxiliar motoristas e pedestres. Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com o teleatendimento gratuito da CTTU, disponível 24 horas, pelo número 0800.081.1078.

As obras viárias foram realizadas pelos empreendedores do projeto imobiliário localizado no entorno do Cais, com investimento de R$50 milhões. Entre as intervenções já concluídas estão as seis novas faixas de circulação, três em cada sentido, que funcionam paralelamente à Bacia do Pina e à futura área do Parque da Memória Ferroviária.

Serviço

O que muda: abertura da nova alça de circulação no Cais José Estelita

Data: a partir desta quarta-feira (24), às 7h

Local: acesso lateral ao Viaduto Capitão Temudo, em frente ao Cabanga Iate Clube

Informações: CTTU, 0800.081.1078 (atendimento 24h)

Com informações da assessoria

