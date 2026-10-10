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Internacional Nova anomalia deixa leste de Cuba sem eletricidade Segundo a UNE, uma falha em uma linha entre a localidade de Nuevitas e a província de Las Tunas provocou uma "desconexão parcial do serviço elétrico nacional na região oriental" do país

Uma nova avaria deixou parte do leste de Cuba sem fornecimento de energia elétrica, anunciou neste sábado (10) a estatal União Elétrica de Cuba (UNE), em meio à profunda crise enfrentada pela ilha, submetida há nove meses a um bloqueio petrolífero imposto por Washington.

Segundo a UNE, uma falha em uma linha entre a localidade de Nuevitas e a província de Las Tunas provocou uma "desconexão parcial do serviço elétrico nacional na região oriental" do país. A empresa não informou quantas províncias foram afetadas.

Cuba, com 9,4 milhões de habitantes, enfrenta cortes frequentes de energia, e a população convive com apagões programados que podem chegar a cerca de 20 horas por dia. As interrupções também afetam o abastecimento de água e os serviços de telefonia.

De um lado, as usinas termelétricas são antigas e sofrem panes frequentes ou exigem longos períodos de manutenção. De outro, a imposição, desde janeiro, pelos Estados Unidos, de um bloqueio de fato ao fornecimento de petróleo complicou o abastecimento de combustível necessário para operar os geradores de respaldo.

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