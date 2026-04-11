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Ciência Nova corrida espacial: o que está em jogo? Exploração lunar acirra disputa geopolítica entre potências e marca início de nova era na disputa pelo controle dos recursos do espaço

Lançada no início de abril e encerrada na sexta-feira, a missão Artemis II, que promoveu o primeiro voo espacial tripulado deste programa de exploração lunar da Nasa, marcou o retorno de humanos às missões além da órbita terrestre baixa pela primeira vez desde a Apollo 17, em 1972. O objetivo foi testar a cápsula Orion e o foguete SLS (Sistema de Lançamento Espacial) com tripulação, preparando o terreno para voltar a pousar no único satélite natural da Terra em 2028. Essa é a explicação científica, mas o que está em jogo vai além do sonho de ampliar o conhecimento sobre a Lua, a ponto de mexer com a geopolítica mundial e provocar uma nova corrida espacial na disputa por recursos lunares.

"Estamos diante de uma nova corrida espacial. Chamo isso de uma ‘nova guerra quente’, que vai da pandemia da Covid-19, em 2020, até 2025, com a redefinição da geometria de poder da área internacional. Uma dessas características é o questionamento do papel hegemônico por parte da China e formação de áreas de poder que são seccionadas a partir dessas dinâmicas. O bloco quadrilátero, com China, Rússia, Irã e Coreia do Norte, teve as tensões afloradas. É algo mais complexo do que foi, por exemplo, nos anos 1960 e 1970, entre Estados Unidos e União Soviética. O papel da China é questionar e redefinir a ordem unipolar americanocêntrica. A China já faz isso em vários campos, como no comércio exterior, e agora busca fazer o mesmo no espaço", apontou o cientista político Thales Castro.

Thales Castro, cientista político

Chegar e ficar

A antiga União Soviética detém o feito de enviar o primeiro homem ao espaço, em 12 de abril de 1961, a bordo da nave Vostok 1. A honraria coube ao cosmonauta Yuri Gagarin, que cunhou a frase "A Terra é azul" ao observar o planeta do espaço. A resposta dos Estados Unidos veio com Neil Armstrong, primeiro ser humano a pisar na Lua em 20 de julho de 1969, durante a missão Apollo 11. Pioneirismos que, agora, dão lugar a projetos de exploração. Não é só chegar: agora é ficar.

Se os Estados Unidos contam com o Acordo Artemis, a China tem a Estação Internacional de Pesquisa Lunar (ILRS), projeto de base lunar liderado ao lado da Roscosmos (Rússia), visando estabelecer um centro de pesquisa robótico e, futuramente, tripulado no polo sul lunar até 2035.

Amostras lunares preservam registros de bilhões de anos e podem ajudar, por exemplo, a entender o processo de formação do sistema solar. É como acessar um "arquivo geológico" quase intacto. Além disso, a Lua é considerada essencial para compreender a origem da Terra.

Heydson Henrique, professor de Física da UFPE

Recursos

O objetivo de Estados Unidos e China é controlar e explorar os recursos do espaço. Um exemplo disso é o Hélio-3, com potencial de gerar energia nuclear limpa. Alerta dado pelo professor de Física da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Heydson Henrique.

“O interesse do Programa Artemis ou de qualquer outro de exploração lunar é econômico. O desenvolvimento científico serve como um meio, não como um fim. Já foi comprovado que a superfície lunar é abundante em Hélio 3, um elemento importante para a estabilização da geração de energia por fusão nuclear (a grande promessa do futuro), bem como em terras raras, que são elementos usados para a fabricação desde chips de computadores até a construção de mísseis. Portanto, tanto os Estados Unidos como a China estão nessa corrida da exploração lunar, pois quem tiver o domínio nessas missões poderá ter ainda mais poder econômico, político e até militar”, afirmou, citando diferenças da missão atual em relação ao antigo Programa Apollo.

“Enquanto o Apollo utilizava computadores extremamente limitados, com menos poder que um celular simples, com a maioria dos sistemas operando em analógico, o Artemis usa inteligência artificial e automação, bem como materiais avançados e impressão 3D. No contexto científico, na Apollo a ciência era importante, mas secundária ao feito político. O maior objetivo era os EUA chegarem primeiro à Lua do que a União Soviética”, argumentou.

Astrofísica brasileira Thaisa Storchi Bergmann

Segundo a astrofísica brasileira Thaisa Storchi Bergmann, titular da Academia Brasileira de Ciências (ABC) e da Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento (TWAS, em inglês), a exploração da Lua também faz parte de um projeto ainda maior.

"A missão Artemis II visa estabelecer uma base na Lua e explorar os minerais. Mas acredito que essa é a meta intermediária. O objetivo futuramente será colonizar Marte", disse. O alto custo financeiro e tecnológico torna uma missão tripulada ao planeta um planejamento ainda a longo prazo.

Negacionismo

A astrônoma, professora e escritora brasileira Duília de Mello indicou que missões de exploração espacial também podem contribuir no combate ao negacionismo de grupos que contestam fatos comprovados cientificamente, provocando desinformação na tentativa de descredibilizar a ciência.

“Não se esperava que, em pleno século XXI, a gente tivesse um crescimento do negacionismo científico. Missões como a Artemis II podem ajudar a combater esse mal. Também precisamos divulgar mais a ciência e educar a população. O negacionismo é fruto da falta de informação. Os cientistas precisam sair da academia e falar com o público em uma linguagem mais simples, mostrando como a sociedade já se beneficiou dos resultados científicos”, declarou.

Astrônoma, professora e escritora brasileira Duília de Mello

E o Brasil?

A Agência Espacial Brasileira (AEB) atua no fomento à pesquisa do setor e na cooperação internacional em tecnologia espacial. O país tem parceria estratégica com a China por meio do Programa Sino-Brasileiro de Satélites de Recursos Terrestres (CBERS). Em compensação, vale citar que os brasileiros assinaram os Acordos Artemis em 15 de junho de 2021, em cooperação com a Nasa, dos Estados Unidos, para a exploração sustentável da Lua.

O Brasil ainda tem duas bases de lançamento principais: no Maranhão, há o Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), com posição estratégica próxima à Linha do Equador. No Rio Grande do Norte fica o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI). Duília, todavia, acredita que o país ainda precisa consolidar seu papel na exploração espacial.

“É preciso o Brasil definir como quer participar (da corrida espacial). Precisamos de uma política a longo prazo de exploração e isso é algo que leva décadas para ser feito”, observou, citando também a esperança de que os projetos futuros não sejam baseados em disputas por poder, mas sim pelo desejo de desbravar o universo.

“Gosto de pensar que o ser humano um dia vai entender que a exploração lunar precisa ser feita em conjunto. Não é um país que vai chegar em Marte, por exemplo, mas sim uma colaboração internacional. Isso pode até promover a paz no lugar de promover conflitos, já que todos dariam as mãos em busca de um mesmo objetivo”.

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