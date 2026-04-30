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Crime Organizado Nova cúpula da contravenção é alvo de operação do Ministério Público do Rio De acordo com o Gaeco, o grupo criminoso seria chefiado por Marcos Paulo Moreira da Silva, o Marquinho Sem Cérebro, que está preso

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e a Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) cumprem, nesta quinta-feira, 18 mandados de busca e apreensão contra uma nova cúpula do jogo do bicho que age em Bangu. na Zona Oeste do Rio. De acordo com o Gaeco, o grupo criminoso seria chefiado por Marcos Paulo Moreira da Silva, o Marquinho Sem Cérebro, que está preso. A ação conta com o apoio do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE) da Polícia Civil e do 14º BPM (Bangu).

O objetivo das buscas, determinadas pela 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa, é apreender documentos e materiais referentes aos crimes de exploração de jogos de azar, organização criminosa, lavagem de capitais e homicídios. Estão na mira dos agentes também máquinas caça-níqueis, equipamentos de bingos clandestinos e armas.

Segundo as investigações, Marquinho Sem Cérebro ascendeu nas atividades ligadas à máfia da contravenção, especialmente na exploração de máquinas caça-níqueis, após a morte do bicheiro Fernando Iggnacio. Desde então, o Procedimento Investigatório Criminal (PIC) conduzido pelo Gaeco apura a prática de múltiplos crimes pelo grupo chefiado por ele, inclusive diversos homicídios ocorridos em Bangu a partir de 2021.

Os mandados são cumpridos nos bairros de Bangu, Senador Camará e Realengo, na Zona Oeste do Rio; Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste; e Marechal Hermes, na Zona Norte.

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