Gérard Depardieu Nova denúncia na França contra Gérard Depardieu por agressão sexual Segundo o jornal Le Courrier de l'Ouest, a nova ação judicial, seguem os fatos relatados pela ex-assistente de 24 anos ocorreram durante as filmagens do curta "Le magicien et les siamois"

Uma mulher denunciou Gérard Depardieu à Justiça francesa por agressão sexual durante uma filmagem em março de 2014, segundo a nova queixa contra o ator consultada pela AFP nesta sexta-feira(16).

A denúncia foi apresentada em 9 de janeiro de 2024 em Paris por "agressão sexual contra uma pessoa vulnerável por uma pessoa que abusa da autoridade de sua posição".

Segundo o jornal Le Courrier de l'Ouest, que revelou a nova ação judicial, os fatos relatados pela ex-assistente de 24 anos ocorreram durante as filmagens do curta "Le magicien et les siamois", de Jean-Pierre Mocky.

Entrevistada pelo jornal regional, a mulher, que preferiu manter o anonimato, lembrou especialmente as mãos do ator "por todo (seu) corpo" e suas "palavras indecentes" no set.

Em dezembro de 2020, a Justiça acusou Depardieu, de 75 anos, por uma suposta agressão sexual à atriz Charlotte Arnould, que denunciou dois estupros na casa do ator em Paris, em agosto de 2018.

No final de dezembro, uma queixa da atriz Hélène Darras, que o acusou de agredi-la sexualmente durante uma filmagem em 2007, foi arquivada por prescrição.

Nesse mês, a jornalista e escritora espanhola Ruth Baza anunciou que apresentou uma queixa contra o grande nome do cinema francês por estupro, em fatos que supostamente ocorreram em Paris em 1995.

