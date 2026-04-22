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Casamento Nova edição do Casamento Coletivo abre inscrições gratuitas para oficialização civil no Recife Ação promovida pela Estácio Recife acontece em maio e oferece vagas limitadas para casais de alguns bairros, que desejam oficializar gratuitamente a sua união civil.

Com mais uma edição do Casamento Coletivo, promovida pelo curso de Direito da instituição Estácio Recife, casais terão nova oportunidade, no próximo dia 27 de maio, para oficializar gratuitamente a sua união civil. As inscrições estão abertas.

As inscrições devem ser feitas presencialmente no Núcleo de Práticas Jurídicas da Estácio Recife, localizado no campus da Av. Eng. Abdias de Carvalho, nº 1678, no bairro da Madalena. O atendimento ocorre nas segundas e quartas, das 9h às 11h. As vagas são limitadas.

Para os interessados, é importante lembrar alguns pontos importantes. Para garantir a participação, é necessário que pelo menos um dos cônjuges resida em uma dessas localidades: Bairros da Madalena, Prado, Torre, Zumbi, Cordeiro e Ilha do Retiro.

Além disso, deverão apresentar a documentação de acordo com o estado civil.

Para os solteiros: Certidão de nascimento original e atualizada, RG, CPF, comprovante de residência de ambos (podendo estar em nome dos pais) e RG e CPF de duas testemunhas;

Divorciados: certidão de casamento com averbação do divórcio, cópia da sentença, RG, CPF, comprovante de residência e RG e CPF de duas testemunhas;

Viúvos: certidão de casamento com anotação do óbito, cópia da certidão de óbito, RG, CPF, comprovante de residência e RG e CPF de duas testemunhas.

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