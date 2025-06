A- A+

Saúde Nova edição do Circuito do Bem do GAC-PE acontece no Parque 13 de Maio neste domingo (8) A ação é promovida pelo Grupo de Apoio à Criança Carente com Câncer (GAC-PE) e tem o intuito de fortalecer a luta contra o câncer infantil

A IIª edição do Circuito do Bem do GAC-PE ocorre neste domingo (8), no Parque 13 de Maio, na área central do Recife. O evento, realizado pelo Grupo de Apoio à Criança Carente com Câncer (GAC-PE), contará com ações como caminhada, corrida, pedalada e passeio com os pets. A concentração está marcada para ter início às 5h30.

Toda a arrecadação do Circuito do Bem será destinada ao grupo que cuida e auxilia no tratamento de crianças e adolescentes com câncer infantil.

Além disso, a iniciativa tem o objetivo de divulgar e fazer um alerta para os sinais e sintomas da doença. Com um diagnóstico precoce, as chances de cura aumentam significativamente.

"Com o circuito, celebramos, todos juntos, a vida. Desde a promoção da saúde para aqueles que se exercitam até ao engajamento dos participantes em nossa causa, permitindo que mais crianças e adolescentes com câncer tenham chances de cura", afirmou a coordenadora do voluntariado do GAC-PE, Carla Paz.

"Somos gratos a cada um dos inscritos, e também aos nossos apoiadores, por nos ajudarem a viabilizar este evento emocionante", completou Carla.

Serviço:

IIª Edição do Circuito do Bem do GAC-PE



Data: 08 de junho (domingo)

Local: Parque Treze de Maio (R. Mamede Simões, 111 - Boa Vista - Recife/PE)

Horário: 05h30 (concentração)

Informações: (81) 99975.5118



