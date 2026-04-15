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INOVAÇÃO Nova edição do Darwin On The Road será realizada no Porto Digital em Recife; veja detalhes A iniciativa reúne especialistas com o objetivo de discutir os caminhos do empreendedorismo e de desafios reais

O Porto Digital do Recife recebe, no dia 28 de abril, a nova edição do Darwin On The Road, evento que tem por objetivo a aproximação de startups, grandes empresas e líderes estratégicos. A iniciativa percorre diferentes regiões brasileiras, visando que se tenham cada vez mais espaços onde o empreendedorismo e seus desafios de mercado possam ser discutidos.

O On The Road chega ao Recife para sua segunda parada em 2026. Depois de abrir o circuito em Natal, no mês de fevereiro. A proposta segue a mesma: reunir profissionais de várias regiões do país para trocar ideias e discutir, de forma direta, os caminhos do empreendedorismo e da inovação no ambiente corporativo.

Entre os nomes já confirmados estão George Carvalho (Torq), Alexandre Cota (Evertec Brasil), Gabriela Bassoli (Darwin Startups) e Karolline Brasileiro (Porto Digital).

A dinâmica do evento prioriza a interação e a geração de oportunidades. A programação começa com um pitch reverso, em que empresas como Evertec, Darwin Startups e Porto apresentam suas demandas. Em seguida, o público se divide em trilhas simultâneas, com discussões voltadas para temas como estratégias de vendas, governança e expansão de startups.

Também faz parte da agenda o painel “Ecossistema Empreendedor em Grandes Regiões: Visão Nacional”, que propõe um olhar mais amplo para os desafios e as possibilidades do empreendedorismo nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul, destacando como a inovação tem se espalhado por todo o país.

“Mais do que conteúdo, o Darwin On The Road se posiciona como um espaço de conexão qualificada. A agenda inclui momentos dedicados ao networking entre empreendedores, executivos e lideranças do ecossistema, fortalecendo pontes entre inovação e mercado”, aponta George Carvalho, do Torq.

A escolha de Recife acompanha o momento positivo de Pernambuco no cenário de inovação. Segundo o Sebrae Startups Report Brasil 2025, o Nordeste já reúne 25,2% das startups brasileiras, ocupando a segunda posição nacional. Dentro desse contexto, Pernambuco tem ganhado destaque: o estado registrou crescimento de 72,2% no número de startups em um ano, o maior avanço percentual do país.

O evento ocorrerá no próximo dia 28 de abril, às 14h, no Porto Digital. Para os interessados, basta acessar o link para realizar a inscrição.

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