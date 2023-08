Viva a Guararapes ganha nova edição neste domingo (6); confira a programação completa

A- A+

Com foco na valorização da cultura nordestina, uma nova edição do Viva a Guararapes acontece neste domingo (8). O evento, promovido pela Prefeitura do Recife, reunirá uma série de atividades gratuitas de cultura, esporte e lazer em 13 polos distribuídos pelo centro da capital pernambucana.

Um dos destaques da programação, que acontecerá das 10h às 17h, é o espetáculo Folclore Popular, que traz a história de lendas urbanas como a perna cabeluda, o véio do saco, comadre Fulôzinha, entre outras.

O público também poderá assistir a apresentação de contos de cordel, com a participação de sebistas. Já no polo instagramável, uma caixa de boneca da Barbie e uma versão nordestina da boneca estarão disponíveis para a realização de fotos. A ação contará ainda com um karaokê em conjunto com um aulão de dança com Surama Nascimento.

No polo esportivo, os destaques serão o basquete e vôlei de rua, badminton, futebol de barrinha e patinação, enquanto no polo de serviços, o público terá acesso a ações de saúde, e estandes da Neoenergia, Unibra Social, Oficina do Turbante (Secretaria da Mulher).

O Viva a Guararapes conta ainda com polos voltados para o público infantil, geek, pet, além de um polo gastronômico e cervejeiro. No tradicional polo sebo, o destaque são as feirinhas de vinil e do sebo, que também terá a festa Reverse, com a animação de vários djs.

No polo cultural e artístico, as apresentações ficam por conta do Maracatu da OAF, Dudu do Acordeon, Ava Guimarães, Rogério Rangel, Ed Carlos, Rafael Marques, Nádia Maia e Larissa Lisboa. Além dos pólos, o Viva a Guararapes contará com atividades como Ciclofaixa Móvel e passeio de trenzinho Maria Fumaça. O tíquete para realizar o passeio custará R$ 10,00 para viagem de ida e volta.

Os motoristas que se deslocarem de carro para o centro nesse dia terão a opção de estacionar no edifício-sede da Prefeitura do Recife, tendo acesso ao serviço de van que fará o trajeto Prefeitura/Bairro do Recife e Pracinha do Diario, das 10h às 18h.

Outra opção são as vagas para estacionamentos gratuitos de veículos em endereços vizinhos à Avenida Guararapes, como as ruas do Sol, Cleto Campelo, do Imperador, Ulhôa Sintra, Ubaldo Gomes de Matos, da Palma e Avenida Dantas Barretos.



No sábado, a partir das 17h, os agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU) fecharão a Avenida Guararapes para o tráfego de ônibus e táxis, quando começará a instalação da infraestrutura do evento.

Confira a programação completa:

Ciclofaixa Móvel: 07h às 16h

Serviço de Van (Prefeitura/Praça do Diário/ Av. Rio Branco): 8h às 18h

Olha! Recife com lendas urbanas Recifenses: 10h (Ponto de Encontro Av. Guararapes)

CATE – Centro de Atendimento de Turismo ao Evento: 10h às 17h

Bike Anjo: 10h às 17h

Bike Sem Barreiras: 10h às 14h

Vacinação: 10h às 17h

É o Pipoco (Rede Globo): 10h às 17h

POLO INSTAGRAMÁVEL

OAF - Ação do Coração: 10h às 17h

Painel Instagramável: 10h às 17h

Barbie Nordestina: 10h às 17h

Apresentação Contos de Cordel com Participação dos Sebistas: 11h às 12h

Apresentação Lendas Urbanas Recifenses: 15h às 16h

Karaokê: 10h às 17h

POLO SUSTENTABILIDADE

Feira Agroecológica: 10h às 17h

Troca de Mudas e Composto Orgânico: 10h às 17h

POLO INFANTIL - PRIMEIRA INFÂNCIA

Recreação: 10h às 17h

Pula Pula: 10h às 17h

Muro de Escalada: 10h às 17h

Infláveis: 10h às 17h

Chute e Gol: 10h às 17h

Banho de Espuma: 10h às 17h

Cama Elástica: 10h às 17h

Oficina de Pintura e Balão: 10h às 17h

Liga da CTTU: 10h às 17h

Circuito Arena Games: 10h às 17h

Novo Quintal: 10h às 17h

Laboratório de Formação Itinerante da Primeira Infância: 10h às 17h

POLO ESPORTIVO

Basquete de Rua: 10h às 17h

Badminton: 10h às 17h

Vôlei de Rua: 10h às 17h

Futebol de Barrinha: 10h às 17h

Patinação: 10h às 17h

POLO SERVIÇOS

Espaço Saúde: 10h às 17h

Neoenergia: 10h às 17h

Unibra Social: 10h às 17h

Oficina de Turbante (Sec. da Mulher): 10h às 17h

POLO SESC

BiblioSesc: 10h às 17h.

Orientações das atividades e dos serviços do Sesc com Equipe da Central de Relacionamentos e Turismo: 10h às 13h.

Orientações das atividades e dos serviços do Sesc com Equipe da Central de relacionamentos: 13h às 17h

Recreação com Marco Aurélio: 10h

Oficina Cordel em família: confecção de artesanato e contação de história e cordéis: 13h às 14h

Orientações sobre Doenças transmitidas pelo Beijo: 13h às 17h

Yoga com Bambolê: 13h às 14h.

Atividades com Jogos Gigantes: 13h às 17h

PALCO SESC

Apresentação do Coral Cantar é Viver da 3ª Idade do Sesc Santo Amaro: 10h às 11h

Contação de Histórias e oficina com Thays Meirely: 11h às 12h

Apresentação Artística Rubens Mendes (Voz e Violão): 12h às 13h

Apresentação de grupo de Côco

Rala Coco Maria (Igarassu): 13h às 15h

Apresentação do Grupo de Danças da 3ª. Idade do SESC Santa Rita: 15h às 15:30h

Campeonato de Danças Urbanas/Regionais (FPBE): 15:30h às 16:30h

DJ Liuterry: 16:30h às 17h

POLO GEEK

Participação de Host Geek: 10h às 17h

Feira Geek: 10h às 17h (10 barracas)

Cosplay: 11h às 12h

Just Dance: 10h às 17h

POLO SEBO

Feirinha de Vinil: Praça do Sebo - 10h às 17h

Feirinha do Sebo: Praça do Sebo - 10h às 17h

Reverse (DJs): Praça do Sebo - 12h às 17h

POLO PET

Adoção de Animais (Anjos do Poço) : 10h às 17h

Vacinação Antirrábica: 10h às 13h

Pinturas e Brincadeiras Infantis: 10h às 17h

Apresentação de Cães: 10h às 17h

Brindes para os Pets: 10h às 17h

POLO CULTURAL E ARTÍSTICO

Mestre de Cerimônia (Nega Jurema): 10h às 17h

Aulão de Dança Surama Nascimento e Convidados: 10h às 10:40h

Maracatu da OAF: 10h40 às 11h

Dudu do Acordeon: 11h às 11h20

Ava Guimarães: 11h40 às 12h40

Rogerio Rangel: 13h às 14h00

Ed Carlos: 14:20h às 14h40

Rafael Marques: 14h40 às 15h

Palavras de agradecimento: 15h às 15h10

Nádia Maia: 15:10h às 15h30

Larissa Lisboa: 16h às 17h

POLO GASTRONÔMICO

Food Trucks: 10h às 17h

Alimentação (Prodart): 10h às 17h

POLO CERVEJEIRO

Cervejas Artesanais (Babylon Station, Ekaut): 10h às 17h

POLO ECONOMIA CRIATIVA

Feira BON BINI: 10h às 17h

