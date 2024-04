A- A+

MUNDO Nova erupção de vulcão na Indonésia obriga a fechamento de aeroporto As autoridades alertaram que a ameaça do vulcão não passou, depois de várias erupções este mês

O vulcão do Monte Ruang, na Indonésia, entrou em erupção várias vezes nesta terça-feira, forçando a evacuação dos residentes e o fechamento do aeroporto internacional da região, segundo informaou a agência de vulcanologia do país.

As autoridades alertaram que a ameaça do vulcão não passou, depois de várias erupções este mês, que forçaram a evacuação de mais de seis mil pessoas em Ruang e outras áreas próximas.

Ruang, localizado na província de Sulawesi do Norte, entrou em erupção na terça-feira à 1h15 (hora local) e depois mais duas vezes durante a manhã, liberando uma coluna de cinzas com mais de cinco quilômetros de altura.

A agência de vulcanologia reimpôs uma zona de exclusão de seis quilômetros ao redor do vulcão e alertou os moradores da área para estarem alertas à “possibilidade de lançamento de rochas incandescentes, nuvens quentes e tsunamis causados pela queda de material vulcânico no mar”.





Mais de 800 pessoas vivem em Ruang e todas foram evacuadas devido às erupções deste mês.

Alguns residentes regressaram às suas casas, mas não está claro quantos o fizeram ou se tiveram de ser evacuados após as erupções de terça-feira.

As últimas erupções do Monte Ruang também levaram as autoridades a fechar novamente o Aeroporto Internacional Sam Ratulangi, na capital da província de Manado, a mais de 100km de distância, de acordo com um comunicado do controlador de tráfego aéreo AirNav Indonesia.

O aviso afirma que o aeroporto fecharia devido às “cinzas vulcânicas do Ruang”.

A Indonésia, um extenso arquipélago no Sudeste Asiático, está localizada no chamado “Anel de Fogo” do Pacífico, razão pela qual regista frequentemente atividade sísmica e vulcânica.

