Nova erupção vulcânica na península islandesa de Reykjanes

A- A+

Uma nova erupção vulcânica foi declarada nesta quarta-feira (29) na península de Reykjanes, no sudoeste da Islândia, anunciou o órgão de meteorologia do país (Icelandic Metereological Office, IMO), pouco depois que as autoridades evacuaram os arredores da cidade de Grindavik.

"Um erupção começou perto de Sundhnuksgigar, ao norte de Grindavik", informou o instituto em um comunicado, cerca de três semanas após o fim de uma erupção anterior, iniciada em 16 de março.

"A fumaça da erupção alcança uma altura de pelo menos 50 metros", escreveu o IMO em seu site na internet.

O IMO relatou "intensa atividade sísmica" antes da erupção desta quarta-feira.

As erupções na mesma região em dezembro, janeiro e fevereiro levaram em novembro à evacuação de quase 4.000 habitantes da pequena cidade portuária de Grindavik, afetada pela lava.

Cerca de 20 milhões de metros cúbicos de magma acumularam-se na câmara magmática do sistema vulcânico Svartsengi.

Há uma usina geotérmica na área que fornece eletricidade e água quente para 30 mil pessoas na península de Reiykjanes.

A popular estância térmica Lagoa Azul, atração turística do país, também evacuou todas suas instalações na quarta-feira, poucas horas antes do início da erupção.

Na segunda-feira, a IMO anunciou que cerca de 400 terremotos foram registrados nos últimos sete dias nos arredores de Sundhnuksgigar.

Veja também

rio grande do sul FAB abre processo seletivo de cabos temporários para trabalhar no RS