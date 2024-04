Nova espécie de mariposa é descoberta em Machu Picchu

A- A+

Uma nova espécie de mariposa foi descoberta no santuário histórico de Machu Picchu, no Peru, informou, nesta terça-feira (16), o Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas pelo Estado (Sernanp).

A espécie foi chamada "Ochrodota camposorum Grados e faz parte do gênero Ochrodota Hampson, que entre os anos 1984 e 2017 registrava 11 espécies diferentes que estão em áreas do centro e do sul da América", explicou o organismo estatal.

A pequena mariposa se caracteriza pelas asas nas cores creme e marrom.

Com esta descoberta, a área natural de Machu Picchu, na região de Cusco (sudeste), registra 365 espécies de mariposas.

O santuário se destaca entre as três áreas naturais protegidas do Peru com mais pesquisas sobre mariposas.

A descoberta ocorreu no âmbito de um estudo sobre grupos de lepidópteros noturnos de Machu Picchu, desenvolvido pelo pesquisador Juan Grados, do Museu de História Natural da Universidade Nacional Maior de São Marcos.

Veja também

EUA EUA irá impor novas sanções ao Irã e espera o mesmo de aliados