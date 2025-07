Nova espécie de marsupial é descoberta na Amazônia peruana

A- A+

Uma equipe científica descobriu uma nova espécie de marsupial em um parque natural da Amazônia peruana, informou nesta quarta-feira (16) o Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas pelo Estado (Sernanp).

A descoberta ocorreu no Parque Nacional do Río Abiseo, na região de San Martín, cerca de 720 km ao nordeste de Lima, em uma área de florestas nubladas de alta montanha, a 2.664 metros acima do nível do mar.

"Cada nova espécie descoberta é uma prova de que nossas áreas protegidas cumprem seu papel: conservar, gerar conhecimento e contribuir para o bem-estar da sociedade", afirmou o Sernanp em um comunicado.

O marsupial foi batizado de Marmosa chachapoya e se distingue por sua pelagem marrom-avermelhada, ventre com base acinzentada, rosto longo e estreito, e uma cauda preênsil muito mais longa que o corpo.

Sua máscara facial escura não alcança a base das orelhas, que são cobertas por pelos amarelados.

"Esse marsupial representa uma expansão significativa do subgênero Stegomarmosa para zonas altoandinas. As diferenças morfológicas e genéticas encontradas permitem distingui-lo claramente de outras espécies conhecidas", explicou o Sernanp.

Os trabalhos foram realizados pelos brasileiros Silvia Pavan e Edson Abreu, e pelo americano Robert Voss.

O Parque Nacional do Río Abiseo, reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco, abriga ecossistemas únicos que vão de selvas tropicais a florestas montanas. Possui uma extensão de 274.520 hectares.

Seu isolamento natural e a baixa intervenção humana fazem dele um espaço ideal para a ciência.

"Graças a essa proteção, espécies como a Marmosa chachapoya conseguiram se manter ocultas durante séculos", destacou a autoridade conservacionista peruana.

