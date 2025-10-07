A- A+

PERNAMBUCO Nova fase de obras no Ramal da Arena e reforma de etapa do Mercado de Camaragibe são autorizadas Para viabilizar as obras, o governo irá investir um total de R$ 25 milhões nas ordens de serviço

A governadora de Pernambuco Raquel Lyra assinou nessa segunda-feira (6) duas ordens de serviço que atendem o município de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Com um investimento total de R$ 25 milhões, as ordens contemplam as obras remanescentes do Ramal da Arena e a reforma do bloco 2 do Mercado Público da cidade.

A assinatura da ordem de serviço do Ramal da Arena permitirá o início às obras do Eixo 5.000 do projeto, última fase dos serviços de alargamento da estrada que liga a BR-408, em São Lourenço da Mata, também na RMR, à Avenida Belmino Correia, em Camaragibe.

Já a obra de reforma do bloco 2 do Mercado Público de Camaragibe contemplará o equipamento atingido por um incêndio em 2022, que destruiu 200 boxes do mercado.

“Nós chegamos aqui em Camaragibe com as mãos recheadas de trabalho. Temos feito muitas parcerias, parte delas já entregues pelo prefeito. Também assinamos a segunda etapa do Mercado de Camaragibe. São mais de R$ 10 milhões em investimentos apenas nessa obra. O acesso do Ramal da Arena, por sua vez, já é realidade na vida do município, para quem transita por aqui e esperou por mais de 10 anos pela conclusão dessa intervenção”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Veja também