Nova foto de Louis, tirada pela mãe, é divulgada em comemoração ao aniversário do príncipe

Uma nova fotografia do Príncipe Louis, tirada por sua mãe Kate Middleton, foi divulgada nesta terça-feira (23) em comemoração ao seu sexto aniversário. A Princesa de Gales está recebendo tratamento após um diagnóstico de câncer.

Após a polêmica sobre as alterações em uma fotografia de família do Dia das Mães, o Palácio de Kensington garantiu que esta foto não foi editada. O Príncipe e a Princesa de Gales estão gratos pelas mensagens de aniversário do seu filho, disse um porta-voz do palácio.

Com apelos para que Catherine tenha privacidade enquanto ela faz tratamento contra o câncer, o palácio diz estar ciente do difícil equilíbrio na divulgação de uma foto de aniversário de Louis, mas decidiu divulgar a foto como forma de agradecer a quem enviou mensagens de aniversário ao príncipe.

A fotografia de Louis, quarto na linha de sucessão ao trono, foi tirada em Windsor nos “últimos dias”, afirma o palácio. A foto sorridente do príncipe foi publicada nas redes sociais com a mensagem: “Feliz 6º aniversário, Príncipe Louis! Obrigado por todos os votos de carinho hoje”.

Este é um “momento sem precedentes” para o Príncipe e a Princesa de Gales e a sua jovem família, afirma o palácio, enquanto Kate continua a sua recuperação. Em janeiro, ela foi submetida a uma cirurgia abdominal e os exames subsequentes resultaram no diagnóstico de câncer, com início do tratamento no final de fevereiro.

Uma fotografia de família tirada pela princesa para o Dia das Mães em março terminou em polêmica quando as agências fotográficas retiraram a foto por temor de que ela tivesse sido manipulada digitalmente.

Isso alimentou um frenesi de teorias de conspiração nas redes sociais — e quando Catherine divulgou uma declaração em vídeo revelando seu diagnóstico de câncer, ela foi gravada de forma independente pelos estúdios da BBC.

