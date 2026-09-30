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Guerra no Oriente Médio Nova geração de colonos radicais alimenta a violência na Cisjordânia Inspirado por uma ideologia religiosa-nacionalista, o movimento busca expandir a presença judaica no território palestino criando postos de ataque não autorizados

Um ataque de colonos israelenses a uma aldeia palestina na Cisjordânia ocupada trouxe à tona, mais uma vez, o surgimento de uma geração de jovens radicalizados no território.

Um movimento pouco estruturado de colonos israelenses ultranacionalistas, em sua maioria jovens e incluindo também jovens que abandonaram a escola fora da Cisjordânia, conhecido como "Juventude das Colinas" (Hilltop Youth), está por trás do aumento da violência contra os palestinos.

Inspirado por uma ideologia religiosa-nacionalista, o movimento busca expandir a presença judaica no território palestino criando postos de ataque não autorizados, geralmente barracas ou casas móveis instaladas em colinas fora dos assentamentos existentes.

Embora grupos de israelenses vivam fora da rede de assentamentos na Cisjordânia desde a década de 1990, a nova geração tem como objetivo tomar posse de terras palestinas por meio da violência, afirmou Dvir Warshavsky, da organização Filhos de Abraão (Children of Abraham), composta por judeus praticantes que apoiam os direitos dos palestinos.

Na madrugada de terça-feira (29), mais de 100 colonos israelenses atacaram a vila de Jalud, ferindo três membros das forças de segurança israelenses que escoltavam uma família palestina de volta para casa após ter sido desalojada por ataques de colonos.

A escalada da violência, incluindo ataques a mesquitas e igrejas, já havia levado países como Reino Unido e Países Baixos a impor sanções a produtos procedentes dos assentamentos, o que provocou indignação em Israel.

"Um punhado de jovens delinquentes"

Uma publicação que circulou recentemente em um canal do WhatsApp ligado ao movimento e que foi analisada pela AFP alegava que, nos últimos 12 meses, a Juventude das Colinas realizou 635 ataques em 158 aldeias palestinas, feriu 409 palestinos e incendiou 436 veículos. A AFP não conseguiu verificar esses números de forma independente.

Os responsáveis por esse tipo de violência raramente são processados pelas autoridades israelenses.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em discurso na semana passada perante a Assembleia Geral da ONU, minimizou os ataques dos colonos, atribuindo-os a "um punhado de jovens delinquentes, cerca de 150 no total", enquanto acusou o resto do mundo de ignorar a violência cometida pelos palestinos.

Israel ocupa a Cisjordânia desde 1967. Mais de 500 mil colonos vivem no território, que abriga aproximadamente três milhões de palestinos.

Cerca de 140 assentamentos são reconhecidos pelo governo israelense, embora o direito internacional os considere ilegais.

No entanto, o número de fazendas e postos de ataque que também são ilegais segundo a lei israelense já chega a aproximadamente 400, de acordo com a organização Paz Agora.

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