saúde Nova injeção para obesidade desencadeia perda de peso sem mudar sua maneira de comer Medicamento, chamado RES-010, ainda está em fase inicial de estudos em humanos, mas tem um mecanismo de ação promissor e inovador

Um novo tipo de medicamento para perda de peso pode combater a obesidade sem que as pessoas precisem mudar seus hábitos alimentares. O medicamento, chamado RES-010, foi desenvolvido para combater a causa subjacente da obesidade, bloqueando uma molécula no corpo, chamada miR-22, que controla como as gorduras são metabolizadas e como a energia dentro das células utiliza e armazena essas gorduras.

Detalhes do novo medicamento foram apresentados na reunião anual da Associação Europeia para o Estudo do Diabetes (EASD) em Viena, Áustria. O tratamento da obesidade foi transformado nos últimos anos por agonistas do receptor do peptídeo semelhante ao glucagon-1 (GLP-1), como a semaglutida e a tirzepatida, que reduzem o apetite, retardam a liberação de alimentos do estômago e aumentam a sensação de saciedade.

Esses medicamentos são altamente eficazes para a perda de peso, mas muitas pessoas recuperam o peso após interromper o tratamento. Isso ocorre porque a obesidade é motivada por mais do que apenas o apetite – ela também envolve distúrbios no metabolismo de lipídios e glicose, alterações no tecido adiposo e disfunção mitocondrial, deixando muito espaço para novas abordagens, explica Riccardo Panella, cofundador e CEO da empresa de biotecnologia Resalis Therapeutics, com sede em Turim.

Por isso, a abordagem da empresa envolve um oligonucleotídeo antisense – um pequeno fragmento de material genético produzido em laboratório, projetado para bloquear um RNA específico no corpo. O novo medicamento, chamado RES-010, foi projetado para bloquear uma molécula de RNA chamada miR-22.

O miR22 é um "controlador mestre" de muitos processos envolvidos na obesidade, incluindo o metabolismo lipídico (como o corpo decompõe e utiliza gorduras), a produção e a atividade das mitocôndrias (as minúsculas estruturas que fornecem energia às células) e a remodelação do tecido adiposo (mudanças na organização e no funcionamento da gordura corporal), afirma Panella, um dos autores da nova pesquisa.

A esperança é que, ao combater todos esses fatores simultaneamente, o RES-010, administrado uma vez por semana por injeção subcutânea, reprograme o metabolismo, produzindo perda de peso duradoura. Estudos pré-clínicos mostram que o composto pode induzir perda de peso significativa – e que o peso perdido não é recuperado quando o tratamento é interrompido.

Em testes com camundongos obesos, os animais que receberam injeções semanais do medicamento perderam cerca de 12% a mais de peso do que os não tratados. A perda de peso ocorreu gradualmente ao longo dos cinco meses de tratamento, levando os animais a retornarem ao peso saudável.

Experimentos também mostraram que camundongos tratados com RES-010 não recuperaram o peso após a interrupção do medicamento. A equipe também explorou a administração de RES-010 e semaglutida isoladamente e em conjunto a camundongos e primatas não humanos (NHPs).

Eles descobriram que o RES-010 visava seletivamente a massa gorda. Isso é importante porque a perda rápida de peso durante uma dieta ou o uso de medicamentos GLP-1 pode levar à perda de massa magra, que inclui músculos e ossos.

Os animais que receberam RES-010 perderam 15% de massa gorda e 1% de massa magra em dez semanas. Isso se compara a 16% de massa gorda e 8% de massa magra para o tratamento com semaglutida isoladamente.

Os pesquisadores observaram ainda que, enquanto os animais que receberam semaglutida isoladamente recuperaram o peso após a interrupção do tratamento com semaglutida, aqueles que receberam o tratamento combinado não recuperaram o peso após a interrupção do tratamento com semaglutida e permaneceram com RES-010 isoladamente. Além disso, não houve recuperação quando o RES-010 também foi interrompido algumas semanas depois.

Não foram observados efeitos colaterais significativos nos camundongos ou primatas não-humanos em doses terapêuticas.

De acordo com Panella, testes em organoides e animais mostraram que "o RES-010 funciona reprogramando a forma como as células processam gordura e energia. Em vez de reduzir o apetite, ele altera a maneira como o corpo utiliza gorduras, aumenta a produção e a atividade das mitocôndrias, as 'baterias' que alimentam as células, e ajuda a converter a gordura branca, que armazena energia, em gordura marrom, que a queima. Por atuar nessas vias fundamentais, a recuperação do peso é menos provável.

O medicamento está sendo administrado em humanos pela primeira vez, em um ensaio clínico de fase 1 na Holanda. O estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo envolverá até 80 participantes (incluindo alguns com sobrepeso ou obesidade) e avaliará a segurança e os efeitos colaterais de várias doses. Os primeiros participantes foram tratados em novembro de 2024 e os resultados iniciais são esperados para o início de 2026.

