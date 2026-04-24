A- A+

TRANSPORTE Nova linha 650 começa a rodar antes do previsto e encurta trajetos entre Recife e Olinda Ligação entre TI Macaxeira e TI Xambá sai do papel após décadas, com tarifa única, ar-condicionado e impacto direto para mais de 60 mil passageiros

Prevista inicialmente para começar apenas no sábado (25), a estreia da linha interterminal 650 TI Macaxeira/TI Xambá foi antecipada em um dia pelo Grande Recife Consórcio de Transportes. Quem acordou cedo nesta sexta-feira (24) já a encontrou em operação. A primeira viagem saiu às 4h da manhã, marcando o início de uma ligação aguardada há décadas por quem circula entre Recife e Olinda.

A proposta da linha é direta: encurtar caminhos. Para quem sai da Zona Norte do Recife em direção a bairros de Olinda, ou faz o trajeto inverso, o deslocamento agora pode ser feito sem tantos desvios, dentro do sistema de integração e pagando uma única tarifa com o Bilhete Único.

O impacto vai além do trajeto em si. Com cerca de 60 viagens por dia, a nova linha conecta dois terminais importantes (Macaxeira e Xambá) e ajuda a fechar uma espécie de “quebra-cabeça” do Sistema Estrutural Integrado. Na prática, isso amplia o alcance da rede, permitindo conexões com outros terminais estratégicos como Igarassu, Abreu e Lima e Paulista.

A linha percorre aproximadamente 20 quilômetros, passando por 14 bairros do Recife e também pela comunidade de Águas Compridas, em Olinda. A estimativa é que mais de 64 mil pessoas sejam beneficiadas diretamente, com acesso mais rápido ao transporte público perto de casa.

O trajeto começa no TI Macaxeira, segue pela BR-101 (Avenida da Recuperação), passa pelo Córrego José Idalino, Avenida Vereador Otacílio Azevedo, Avenida Hildebrando de Vasconcelos, Rua Uriel de Holanda e Estrada de Águas Compridas até chegar ao TI Xambá. No sentido contrário, o caminho se repete, garantindo a ligação entre os dois pontos.

Outro detalhe que chama atenção é a frota: todos os veículos da linha contam com ar-condicionado, algo que ainda é minoria no sistema, representando cerca de 17% da frota total da região metropolitana.

A operação está sob responsabilidade da empresa Globo, com base em estudos técnicos realizados pelo órgão gestor do sistema, que definiu o percurso a partir das demandas identificadas na população.

Para o diretor-presidente do CTM, Matheus Freitas, a iniciativa atende a uma reivindicação antiga. “A criação dessa linha mostra o compromisso que o governo do estado de Pernambuco tem com o cidadão metropolitano, que há muito tempo espera por esse serviço. É uma operação importante para a integração da Região Metropolitana”, afirmou.

Com a entrada em funcionamento da linha 650, o sistema passa a contar com 33 linhas interterminais. E o TI Macaxeira reforça ainda mais seu papel como um dos principais pontos de conexão da rede, por onde já circulam cerca de 30 mil pessoas todos os dias.

Depois de mais de 40 anos no papel, a linha finalmente saiu do planejamento e passou a fazer parte da rotina de quem depende do transporte público na Região Metropolitana do Recife.

Veja também