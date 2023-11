Nova manifestação em apoio aos palestinos em Londres

A- A+

Dezenas de milhares de britânicos protestaram novamente em Londres neste sábado (25) em apoio aos palestinos, exigindo um cessar-fogo duradouro em Gaza, no segundo dia de trégua entre o Hamas e Israel.

A marcha saiu de Park Lane ao meio-dia em direção a Whitehall, distrito central de Londres, carregando centenas de bandeiras palestinas e faixas com frases como "Parem de bombardear Gaza" ou "Acabem com o cerco".

“Como árabe, muçulmano e humano, estou aqui para defender os palestinos e o seu direito de viver, respirar e ser livre”, disse Alaa Hassan, de 24 anos, que trabalha no setor da saúde.

“A ocupação de Gaza deve acabar, queremos um verdadeiro cessar-fogo, não apenas uma trégua de quatro dias”, disse à AFP.

Mais de 1.500 policiais estão mobilizados durante todo o fim de semana em Londres, com quase 500 reforços vindos de outras cidades do Reino Unido.

Em 7 de outubro, milicianos do movimento palestino Hamas mataram 1.200 pessoas e sequestraram cerca de 240, no pior ataque em solo israelense na história do país.

Em resposta, Israel bombardeou incessantemente a Faixa de Gaza e tem promovido uma ofensiva terrestre desde 27 de outubro.

Segundo o governo deste território controlado pelo Hamas, mais de 14.500 pessoas, a maioria crianças, morreram pela explosão israelense.

Uma trégua de quatro dias entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza entrou com força na sexta-feira e deve levar à libertação total de 50 reféns do Hamas e de 150 palestinos detidos em prisões israelenses.

Veja também

Chuva forte Em dezembro, Sul segue com chuva forte, e Amazônia terá precipitação abaixo da média