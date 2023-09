A- A+

PERNAMBUCO Nova Mobi e Grande Recife inauguram boxes de venda para comerciantes informais no TI Joana Bezerra O TI Barro também está sendo contemplado com outros 22 pontos de comércio, que fazem parte dos 135 garantidos pelas empresas até o fim de 2024

A Nova Mobi Pernambuco, em parceria com o Grande Recife Consórcio de Transportes, lançou, nesta quinta-feira (21), no Terminal Integrado Joana Bezerra, o programa "InForma", com entrega de 23 boxes de vendas que serão utilizados por comerciantes informais, agora regularizados com as empresas, da área.

O programa tem como objetivo promover o desenvolvimento e prestar assistência a microempreendedores individuais. Os equipamentos entregues no TI Joana Bezerra, que atende aproximadamente 44.178 passageiros por dia, são personalizados e contam com rede elétrica e hidráulica já instaladas. Esta é a primeira etapa do projeto, que conta ainda com a entrega, já efetuada, de 22 boxes no TI Barro, que atende cerca de 22.270 pessoas por dia.

De acordo com o Diretor Presidente da Nova Mobi PE, Geraldo Menezes, o programa prevê a construção e implementação de 135 boxes até dezembro de 2024 em todos os Terminais Integrados da Região Metropolitana do Recife (RMR).

"O programa já possui 19 meses, com 23 boxes sendo entregues aqui em Joana Bezerra e mais 22 no TI Barro. O nosso objetivo é expandir as ações e impactar o comércio e organização de todos os Terminais Integrados da região, trazendo esses comerciantes informais para a formalidade", explicou Gilberto Menezes.

Segundo a organização, todos os boxes futuros já possuem os contemplados cadastrados. Essas pessoas chegaram até o programa através do trabalho realizado pela Nova Mobi em cada TI, com profissionais da empresa informando trabalhadores informais das áreas sobre o projeto e coletando, por ordem de chegada, as informações dos interessados, que precisaram abrir certificações como Microempreendedor Individual (MEI) ou Microempreendedor (ME) para se inscreverem no programa.

"Trouxemos esses comerciantes informais através de um cadastro realizado. Todos precisaram abrir uma certificação como MEI ou como ME Para que fossem contemplados pelas ações do projeto. Também atuamos em parceria com o SEBRAE e com a AGE para que esses profissionais possam se qualificar e trabalhar nos quiosques construídos oferecendo um bom serviço para os passageiros", completou.





O olhar de quem participa do InForma

Apesar do prazo de início das atividades no TI Joana Bezerra estar marcado para a próxima semana, no TI Barro, que serviu como teste do projeto, algumas pessoas já foram contempladas. Este é o caso do casal Diogo Zelaquett, de 38 anos, e de Denise Emanully, de 27.

"Eu trabalho no comércio há 22 anos. No Barro, estou há menos tempo, mas foi a partir dali que a minha vida mudou da água para o vinho, principalmente após a chegada do programa da Nova Mobi. Desde que me cadastrei, consegui abrir mais quatro quiosques com a minha loja de acessórios, além do ponto no Barro, e posso dizer que a minha vida é muito melhor hoje em dia por conta desse trabalho", contou Diogo Zelaquett.

"Jà eu trabalho com comércio há 10 anos, desde que me casei com Diogo, e atuo na área de venda de vestuário. Tenho mais três quiosques desde que me cadastrei no programa e também posso afirmar com toda certeza que o projeto foi transformador ", concordou Denise.



Enquanto os dois já estão bem sucedidos após o programa, Silene Santiago, de 42 anos, espera ter a mesma experiência. A comerciante, que trabalha como ambulante no TI Joana Bezerra há seis anos vendendo frios e lacticínios, revela que, apesar de se sentirem confiantes, há um aspecto ruim do projeto: o aluguel.

"Eu acho o projeto muito importante para o nosso trabalho, mas, na minha cabeça, já deu certo por tem que dar. Vou ter que pagar R$ 1000 por mês para trabalhar no quiosque, e quando a ideia chegou, eu tinha que ficar ou sair. Eu fiquei porque confio na minha capacidade de vendas e no meu negócio, 'Sibele Frios'. Também vou poder trazer o meu freezer para cá, então vou conseguir estocar os produtos e isso vai facilitar o meu trabalho", contou Sibele.

A organização do programa confirmou à reportagem que os trabalhadores precisarão pagar R$ 1000 por mês para utilizar o espaço - R$ 833 de aluguel e R$ 167 de condomínio.

Parceiros do programa

O projeto possui, ainda, parceria com o SEBRAE e com a Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE), que participam no processo de qualificação e mapeamento dos contemplados.

O Grande Recife Consórcio também participa do projeto. Através de uma Parceria Público-Privada (PPP) com a Nova Mobi, que prevê realização de serviços de manutenção dos Terminais Integrados da RMR. A previsão das empresas é de que sejam gerados mais de 3 mil empregos até o término do contrato, em 2057, com um investimento de R$ 113 milhões.

"O trabalho realizado é muito importante para a requalificação dos nossos TIs para a prestação de um serviço de qualidade para os usuários. O InForma está trazendo uma nova perspectiva para os trabalhadores informais, que tiram o seu sustento do dia-a-dia nos TIs, e que agora estão qualificados e formalizados para contribuir com a economia local e com o nos serviços para a população, como uma nova alternativa social para todos", destacou o Diretor Presidente do Grande Recife, Matheus Freitas.

O seguimento de produtos ofertados que funcionarão nos boxes também passaram por processo de curadoria, para que não chocassem com lojistas já presentes nos TIs. Isso significa que não haverá um ponto de venda de coxinhas perto do outro, por exemplo. Os próximos locais a serem contemplados serão os TIs Camaragibe, com 20 quiosques, e Xambá, com outros 35. A previsão é de que a entrega seja feita em 2024.

