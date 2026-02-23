A- A+

Internacional Nova nevasca afeta 40 milhões de cidadãos do nordeste dos EUA A tempestade provocou desde a madrugada o cancelamento de voos e o corte de energia elétrica em milhares de residências

Mais de 40 milhões de pessoas enfrentam nesta segunda-feira (23) uma nova grande tempestade de neve no nordeste dos Estados Unidos, incluindo a cidade de Nova York, onde as autoridades locais fecharam as rodovias ao trânsito.

A tempestade provocou desde a madrugada o cancelamento de voos e o corte de energia elétrica em milhares de residências e estabelecimentos comerciais da região.

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, proibiu nesta segunda-feira os deslocamentos não essenciais de veículos até, pelo menos, o meio-dia e ordenou o fechamento das escolas.

As autoridades dos estados vizinhos de Nova Jersey e Rhode Island impuseram restrições semelhantes.

A segunda grande tempestade de inverno que afeta a costa leste do país em menos de um mês provocou frustração em parte da população.

"Estou farto. Não quero ver nem mais um floco de neve", disse Vincent Greer, morador de Wildwood, Nova Jersey, enquanto removia com uma pá a neve acumulada em frente ao seu prédio.

Para outros, no entanto, a nevasca parecia "linda". "Tanta neve, é simplesmente maravilhosa", disse à AFP Chris Crowell, de 45 anos, na Grand Central Station de Nova York.

O Serviço Nacional de Meteorologia advertiu que a tempestade e seus efeitos continuarão durante grande parte desta segunda-feira.

Às 11h00 locais (13h00 de Brasília), mais de 5.800 voos com origem ou destino nos Estados Unidos haviam sido cancelados e outros centenas apresentavam atrasos, segundo o site de monitoramento FlightAware.

Os três principais aeroportos de Nova York, assim como o aeroporto Logan, de Boston, registraram o maior número de cancelamentos. Em pontos de pelo menos quatro estados — Massachusetts, Nova York, Nova Jersey e Rhode Island — foram registrados até 60 centímetros de neve na manhã desta segunda-feira.

40 centímetros de neve em Nova York

Esta tempestade chega pouco depois de que o leste do país recuperasse a normalidade após a passagem devastadora de outra frente fria que causou mais de 100 mortes.

"A cidade de Nova York não enfrentava uma tempestade desta magnitude na última década", disse no domingo o prefeito Mamdani após declarar estado de emergência.

No Central Park, no coração desta cidade de mais de oito milhões de habitantes, acumularam-se 38 centímetros de neve, a maior quantidade registrada por uma única tempestade em mais de cinco anos.

Michelle Wu, prefeita de Boston, no estado de Massachusetts, ordenou nesta segunda-feira o fechamento das escolas públicas e dos prédios municipais.

"Pedimos a todos que se planejem com antecedência, mantenham-se seguros e aquecidos, e permaneçam fora das estradas", disse Wu.

Grandes cidades como Nova York, Filadélfia e Boston anunciaram a abertura de centros de aquecimento destinados às pessoas que ficassem presas nas ruas por causa do frio.

