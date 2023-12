Nova onda de calor: Governo Federal divulga 22 cuidados para evitar riscos à saúde; veja lista

A- A+

Uma nova onda de calor afeta várias partes do Brasil e deve durar até domingo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) as altas temperaturas afetam, principalmente, as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. Parte do Norte e Nordeste também podem sentir os efeitos do clima quente. As máximas podem superar os 40°C nos estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, interior de São Paulo, Goiás e Bahia. Por isso, o Ministério da Saúde reforçou as orientações de proteção contra o calor extremo.

A pasta também descreveu diversos sintomas de condições relacionadas ao calor extremo como insolação, desidratação, queimaduras e exaustão térmica. Veja a seguir:

Sintomas de insolação:

Pele quente, seca e vermelha;

Pulsação rápida e forte;

Náusea;

Cãibras;

Edema nos membros inferiores;

Erupção cutânea no pescoço;

Dor de cabeça;

Irritabilidade;

Letargia e fraqueza;

Perda de consciência, podendo levar ao coma e à morte.

Sintomas de desidratação:

Mal-estar;

Fraqueza;

Sonolência;

Irritabilidade;

Dificuldade de atenção;

Fome ou sede;

Dor de cabeça;

Tontura ao levantar-se ou para se deitar ou sentar;

Alteração na coloração da urina.

Queimaduras:

Pele vermelha, inchada ou dolorida, devido à própria exposição ao sol ou contato com superfícies ou objetos que foram expostos ao sol por um determinado período de tempo, como objetos de metais.

Sintomas de exaustão térmica:

Transpiração;

Fraqueza;

Tonturas;

Desmaios;

Náuseas;

Dor de cabeça;

Cãibras musculares;

Diarreias.

No mês passado, o Ministério da Saúde lançou uma lista com 22 cuidados para evitar riscos à saúde causados pelo calor.

Confira as 22 medidas:

Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h; Se expor ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e até com bolhas. Use protetor solar; Use chapéus e óculos escuros (especialmente pessoas de pele clara); Proteja as crianças com chapéu de abas; Use roupas leves e que não retêm muito calor; Diminua os esforços físicos e repouse frequentemente em locais com sombra, frescos e arejados; Em veículos sem ar-condicionado, deixe as janelas abertas; Não deixe crianças ou animais em veículos estacionados; Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede; Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar; Faça refeições leves, pouco condimentadas e mais frequentes; Recém-nascidos, crianças, idosos e pessoas doentes podem não sentir sede. Ofereça-lhes água; Se possível, feche cortinas e/ou janelas mais expostas ao calor e facilite a circulação do ar; Abra as janelas durante a noite; Utilize menos roupas de cama e vista-se com menos roupas ao dormir, sobretudo, em bebês e pessoas acamadas; Informe-se periodicamente sobre o estado de saúde das pessoas que vivem só, idosas ou com dependência que vivam perto de si e ajude-as a protegerem-se do calor; Mantenha ambientes úmidos com umidificadores de ar, toalhas molhadas ou baldes de água; Mantenha medicamentos abaixo de 25º C na geladeira (ler as instruções de armazenamento na embalagem); Procure aconselhamento médico se sofrer de uma doença crônica condição médica ou tomar vários medicamentos; Busque ajuda se sentir tonturas, fraqueza, ansiedade ou tiver sede intensa e dor de cabeça; Se sentir algum mal-estar, busque um lugar fresco o mais rápido possível e meça a temperatura do seu corpo e beba um pouco de água ou suco de frutas para reidratar; No período de maior calor, tome banho com água ligeiramente morna. Evite mudanças bruscas de temperatura.

