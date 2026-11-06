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FALSO ALERTA Nova onda de falsas ameaças de bomba inquieta a Europa Onze voos tendo Praga como origem ou destino foram alvo de um alerta de bomba, informou à AFP o aeroporto da capital tcheca

Uma série de falsas ameaças de bomba inquieta a Europa nesta sexta-feira (6), após dezenas de alertas similares esta semana, dirigidas contra voos comerciais, mas também contra meios de comunicação que mobilizaram as forças de segurança.

Onze voos tendo Praga como origem ou destino foram alvo de um alerta de bomba, informou à AFP o aeroporto da capital tcheca.

Quatro novos alertas de bomba foram emitidos nesta sexta sobre aviões que sobrevoavam o território francês, que aterrissaram "sem contratempos" e nos quais os serviços antiexplosivos fizeram inspeções de segurança, anunciou o gabinete do primeiro-ministro.

Um voo da companhia Ryanair, que devia partir de Lisboa em direção a Roma na manhã desta sexta-feira, também foi alvo de uma "ameaça de bomba" que se revelou infundada, segundo as autoridades portuguesas.

Após ameaças falsas similares no começo da semana, pelo menos 20 voos já tinham sido alvo de alertas de bomba na quinta-feira. Em todos estes casos não foi encontrado nenhum explosivo.

"A Otan continua supervisionando a situação e em coordenação estreita com os aliados", comentou a organização transatlântica.

O setor da mídia também foi alvo de ameaças nesta sexta-feira na Irlanda.

As redações de vários veículos de comunicação irlandeses, entre eles o grupo audiovisual RTÉ, foram evacuadas na manhã desta sexta-feira, após receber um alerta de bomba.

"Operações híbridas"?

"Ainda não sabemos se uma única pessoa está por trás desta operação ou se é uma ação coordenada", declarou o vice-primeiro-ministro Simon Harris à rádio, mencionando uma "situação muito séria e mutável".

Esta série de falsos alertas, difíceis de atribuir, tem como consequência a mobilização dos serviços de segurança e semear o medo a custo zero, ressaltam especialistas.

Sem prejulgar a identidade dos autores, "deve-se vê-lo no marco das operações híbridas contra os Estados europeus", reagiu em declarações à AFP Jean-Marc Rickli, diretor de riscos globais e emergentes no Centro de Política de Genebra.

"Não custa nada para quem o faz, mas tem um impacto importante em nível logístico e, logicamente, na percepção da população. As autoridades não podem ignorar estes alertas porque, se um se materializar, serão consideradas responsáveis", assinalou.

A incerteza sobre os autores destes alertas torna ainda mais difícil encontrar uma resposta.

Reivindicações enviadas na quinta-feira aos aeroportos de Roma e Sófia procediam de "combatentes do Estado Masculino". Isto parece remeter ao nome de um movimento ultranacionalista russo, sem que seja possível verificar o vínculo.

Os europeus acusam regularmente a Rússia e o Irã de realizarem operações de desestabilização contra eles em seu território, seja com campanhas de desinformação, sabotagem ou ciberataques.

"Evitar uma reação exagerada"

Nos últimos anos, "surgiram situações de confronto que se situam abaixo do limiar dos conflitos armados, nos quais os Estados realizam ações hostis e de desestabilização contra outros Estados", às vezes através de intermediários (proxies), ressaltou uma fonte de segurança europeia.

Entre estas situações, a fonte citou "ações cibernéticas, manobras informativas, de intimidação, ou também a instrumentalização dos fluxos migratórios".

Segundo o chefe da polícia londrina, Mark Rowley, será preciso manter a cabeça fria.

"Já vivemos isto no passado. Quando enfrentávamos as ameaças terroristas vinculadas ao IRA (grupo paramilitar irlandês), há décadas, falávamos de 'terrorismo a 10 pence' (10 centavos): um telefonema falso anunciando uma bomba podia perturbar uma cidade inteira. Tivemos que aprender a viver distinguindo entre o que era um trote e o que era real", declarou à emissora BBC 4 nesta sexta-feira.

"Neste novo ambiente de ameaças, com atores mal-intencionados nos quatro cantos do mundo, às vezes teleguiados por Estados hostis, teremos que adaptar esse mesmo método para evitar ter uma reação exagerada a cada mensagem que recebermos online", acrescentou.

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