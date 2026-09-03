Nova operação na Câmara Municipal de Ipojuca mira desvio milionário de emendas para entidades

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A Câmara Municipal de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), voltou a ser alvo de operação da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), nesta quinta-feira (3).

A corporação realiza a Operação Alvitre III, que investiga uma organização criminosa suspeita de corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro e falsidade documental a partir de recursos milionários destinado a projetos e entidades. Também apura a possível relação do grupo com o homicídio de uma mulher após ida à Delegacia de Porto de Galinhas, em outubro de 2025.

Sob a responsabilidade do delegado Ney Rodrigues, estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão domiciliar, além de ordens judiciais de sequestro de bens, bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 1.227.800, além da suspensão do exercício de função pública, expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Ipojuca.

Além da Câmara, endereços nas cidades de Paulista e do Cabo de Santo Agostinho, na RMR, também são alvos da operação, que já apreendeu dispositivos eletrônicos e documentos.

Estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão domiciliar | Foto: PCPE/Divulgação

Segundo a PCPE, a ação dá continuidade às investigações que buscam identificar e desarticular uma organização estruturada em desvio sistemático de recursos públicos em Ipojuca. A corporação destacou que o crime ocorria a partir do direcionamento de emendas parlamentares e a utilização de entidades do terceiro setor.

"Nesta fase, as investigações concentram-se especialmente na Associação Mudart, apontada como instrumento para recebimento e circulação de recursos públicos, com indícios de atuação coordenada entre parlamentares e seus assessores, advogados, empresários, contador e particulares", afirmou a PCPE, que não divulgou nomes.

A corporação ressaltou que, entre 2017 e 2024, os repasses da Mudart somaram R$ 1,2 milhão. Dois projetos analisados - o Sopro de Esperança e o Buscando Talentos - concentraram R$ 480 mil em recursos. As análises indicaram incompatibilidades entre o plano de trabalho e a execução financeira.



"A partir da segunda fase da operação, nós identificamos vínculos que nos levaram a aprofundar a investigação em relação à essa associação. As análises financeiras apontaram que parte dos recursos recebidos pela entidade retornava para pessoas investigadas, incluindo advogados, uma contadora e uma funcionária lotada em gabinete parlamentar", explicou o delegado Ney Rodrigues.

Em setembro de 2025, a polícia recebeu o registro formal sobre a exigência de vantagem indevida. No mês seguinte, uma mulher, identificada como Simone Marques, foi assassinada em casa após deixar a unidade policial de Porto de Galinhas. Ela teria ido ao local prestar depoimento no inquérito que investiga desvios de verbas de emendas parlamentares.



As investigações passaram a ampliar o foco para os papéis funcionais e movimentações financeiras de três entidades que, juntas, tiveram fluxo financeiro de R$ 16,7 milhões.



"Todos os vereadores que destinaram recursos para essa associação [Mudart] estão sendo investigados. Neste momento, buscamos esclarecer o caminho percorrido pelo dinheiro, identificar eventuais retornos de valores, os beneficiários dessas movimentações e a participação individual de cada investigado. A análise financeira é fundamental para estabelecer essas conexões", destacou o delegado.

Outras fases

A primeira fase da Operação Alvitre identificou um esquema relacionado ao direcionamento de recursos públicos por meio de emendas parlamentares e entidades do terceiro setor.



Já na segunda fase, as apurações culminaram em medidas contra agentes públicos, advogados, empresários e operadores ligados à estrutura investigada.

Na ocasião, em novembro de 2025, quatro pessoas foram presas suspeitas de participar de um possível esquema de rachadinhas e lavagem de dinheiro na Câmara Municipal de Ipojuca.



Foram presos o presidente e vice-presidente da câmara, Flávio do Cartório e Professor Eduardo, respectivamente; o presidente da associação Filhos de Ipojuca e um empresário, dono de uma empresa subcontratada para a prestação de serviços.



À época, as investigações apontavam que mais de 20 associações sociais poderiam fazer parte do esquema.

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