Saúde Nova pesquisa encontra benefícios para a saúde do coração ao combinar manga e abacate diariamente Segundo o estudo, aqueles que consumiram abacate e manga também apresentaram aumento na ingestão de fibras, vitamina C e gorduras saudáveis para o coração

Dois alimentos que fazem parte da rotina dos brasileiros, quando combinados, podem ser especialmente benéficos para a saúde do coração. Segundo um novo estudo publicado na revista científica Journal of the American Heart Association, um abacate e uma xícara de manga à sua rotina diária conseguem trazer melhorias na função dos vasos sanguíneos e na pressão arterial diastólica (o número de menor valor no cálculo da pressão, que indica a força do sangue nas artérias quando o coração relaxa entre os batimentos).

Após um acompanhamento de dois meses, os pesquisadores notaram que adultos com pré-diabetes que consumiram essa combinação diariamente mostraram uma circulação mais saudável e uma pressão arterial diastólica considerada adequada. No estudo, foram utilizadas as medidas de: ¾ de xícara de manga e 50 g de abacate (1/3 de um abacate médio).

Ao todo, fizeram parte da pesquisa 82 adultos com idades entre 25 e 60 anos, com diagnóstico de pré-diabetes, sobrepeso ou obesidade (IMC de 25 a 35 kg/m²), mas que não eram fumantes, não seguiam dietas especiais e não apresentavam doenças crônicas graves.

A função dos vasos sanguíneos, em específico, melhorou significativamente nos participantes que se alimentaram com as frutas. Eles apresentaram um aumento significativo na dilatação mediada pelo fluxo (DMF) – uma medida fundamental da função endotelial (saúde dos vasos sanguíneos) – para 6,7%, em comparação com uma redução para 4,6% no grupo controle. Isso sugere uma melhora significativa.

Já a pressão arterial diastólica teve bons resultados por conta da dieta, principalmente entre os homens. No grupo controle, eles apresentaram um aumento médio de 5 pontos (mmHg) na pressão arterial central, enquanto aqueles que seguiram a dieta AM experimentaram uma redução de cerca de 1,9 pontos – uma diferença que pode ser clinicamente significativa se mantida.

Esses benefícios ocorreram sem alterações na ingestão calórica ou no peso corporal, sugerindo que frutas ricas em nutrientes, como abacate e manga, podem contribuir para a saúde cardiovascular sem grandes mudanças no estilo de vida.

“Esta pesquisa reforça o poder das estratégias que priorizam a alimentação para ajudar a reduzir o risco de doenças cardiovasculares, particularmente em populações vulneráveis como aquelas com pré-diabetes. É uma mensagem encorajadora: pequenas adições ricas em nutrientes — como incorporar abacate e manga em refeições e lanches — podem contribuir para a saúde do coração sem a necessidade de regras rígidas ou grandes mudanças na dieta”, afirma Britt Burton-Freeman, pesquisadora principal e professora do Instituto de Tecnologia de Illinois, nos EUA.

Além disso, aqueles que consumiram abacate e manga também apresentaram aumento na ingestão de fibras, vitamina C e gorduras monoinsaturadas saudáveis para o coração – nutrientes associados à saúde cardiovascular – sem alterações na ingestão calórica ou no peso corporal. Por outro lado, não foram encontradas diferenças significativas nos níveis de colesterol, glicemia ou inflamação.

