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MAIS DE 3 KM Nova ponte entre China e Coreia do Norte será inaugurada 12 anos após ser construída Inauguração marca novo sinal de aproximação entre os dois países

Uma nova ponte que liga a China à Coreia do Norte será inaugurada nesta semana, 12 anos após sua construção, em um novo sinal de aproximação entre os dois países, informou nesta quarta-feira (14) a imprensa estatal chinesa.

A ponte sobre o rio Yalu será inaugurada na quinta-feira (14), segundo a emissora estatal CCTV, para conectar a cidade chinesa de Dandong, no nordeste do país, à Coreia do Norte, um dos países mais isolados do mundo.

A estrutura de quatro faixas, com 3.026 metros de comprimento, foi concluída em 2014, mas sua abertura foi adiada pela falta de estradas e instalações alfandegárias do lado norte-coreano, informou a agência de notícias Yonhap, da Coreia do Sul.

A China é o principal parceiro comercial da Coreia do Norte e uma fonte de apoio diplomático, econômico e político para Pyongyang.

A nova ponte será uma alternativa e possível substituta da Ponte da Amizade Sino-Coreana, que era utilizada por trens de passageiros, mas tem capacidade limitada.

A inauguração da nova ponte ocorre pouco mais de um mês após a abertura da primeira ponte para veículos entre Coreia do Norte e Rússia, que Pyongyang celebrou como um sinal do estreitamento de suas relações com Moscou.

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