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Internacional Nova rodada de conversas entre governo e oposição na Venezuela "em cerca de 10 dias", diz Rubio O governo liderado pela presidente interina Delcy Rodríguez e a oposição venezuelana realizaram em agosto seu primeiro ciclo de diálogo com vistas a uma transição política

Uma nova rodada de negociações entre o governo interino e a oposição na Venezuela será realizada dentro de cerca de dez dias, declarou nesta quarta-feira (2) o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio.

"A próxima fase dessas conversas de transição, facilitadas por nós, acontecerá dentro de cerca de dez dias", afirmou Rubio à emissora de rádio da Fox News.

O governo liderado pela presidente interina Delcy Rodríguez e a oposição venezuelana realizaram em agosto seu primeiro ciclo de diálogo com vistas a uma transição política.

Esse diálogo, promovido por Washington, ocorreu sete meses após a captura do presidente Nicolás Maduro pelo Exército americano, depois de mais de um quarto de século de poder chavista.

O secretário de Energia americano, Chris Wright, estava nesta quarta-feira em Caracas para fechar um acordo bilateral que poderia permitir a Washington controlar cerca de um quinto das reservas de petróleo da Venezuela.

Ao falar sobre a transição política, Rubio afirmou que "não levará tanto tempo quanto na Europa Oriental, mas aquela região precisou de quatro ou cinco anos para concluir sua transição".

"Aqui podemos conseguir isso muito mais rapidamente. Estamos trabalhando nisso sem descanso", prosseguiu o secretário de Estado americano.

Mas "as eleições democráticas não se resumem simplesmente à realização de um pleito", advertiu.

Ao falar sobre o acordo petrolífero, ressaltou que ele apresentaria "certas vantagens no curto prazo, mas também garante que sejam os Estados Unidos - e não a China, nem a Rússia, nem o Irã - a ocupar uma posição estratégica diante do maior produtor de petróleo" do continente americano.

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