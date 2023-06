A- A+

meio ambiente Nova secretária-geral da OMM promete lutar com paixão contra a mudança climática Celeste Saulo foi eleita por ampla maioria na quinta-feira (1°) como sucessora do finlandês Petteri Taalas

A argentina Celeste Saulo, futura secretária-geral da Organização Meteorológica Mundial (OMM), afirma que lutará com paixão contra a mudança climática e seus impactos negativos nas vidas das pessoas.

Em uma entrevista à AFP, Celeste Saulo, que comanda o Serviço Meteorológico Nacional da Argentina desde 2014, expressou grande preocupação com o fato de que alguns países não compreendem os efeitos de emitir mais gases do efeito estufa.

Mas o próximo líder da Organização Meteorológica Mundial insistiu que não é muito tarde para mudar o combate à crise climática.

"Não temos plano B", declarou a argentina, 59 anos, que será a primeira mulher a comandar a OMM a partir de janeiro de 2024.

"Vamos ficar esperando um fim dramático ou vamos lutar por nossos filhos e nosso futuro? Vamos lutar. Tenho certeza disso e vou fazer isso", disse.

A professora argentina afirmou que não faz sentido esperar uma solução "milagrosa" que detenha e reverta as mudanças climáticas. "Nós somos a resposta", disse.

"Com paixão, amor, acordos e compromisso. É a única maneira. Não podemos ver isto como um filme, estamos no filme e podemos modificá-lo. É o nosso papel. É um dever".

Objetivos globais, ações locais

Celeste Saulo foi eleita por ampla maioria na quinta-feira (1) como sucessora do finlandês Petteri Taalas, que está no fim do segundo mandato de quatro anos à frente da agência da ONU.

A argentina conquistou a maioria de dois terços necessários no primeiro turno, com 108 votos, contra 37, sete e quatro votos para os outros três candidatos.

Ela afirmou que ficou "em choque" com o nível de apoio, mas destacou que envia uma mensagem clara sobre "a necessidade de mudança" e novas ideias na OMM.

“Estamos diante de uma crise global enorme que é a combinação de mudança climática e inatividade”, declarou, antes de defender ações para fortalecer a coordenação e a inovação na organização.

A OMM compila o trabalho das agências meteorológicas nacionais para monitorar a evolução dos gases do efeito estufa, o nívelológicos do mar, as temperaturas, o derretimento das geleiras e outros indicadores climáticos.

Celeste destacou que sua prioridade será aplicar o trabalho em campo e citou como exemplo os planos da OMM para que todo o planeta tenha sistemas de alerta de última geração para catástrofes meteorológicas.

"Você precisa ter objetivos globais, mas ações locais", afirmou.

No final, "a implementação é sobre as pessoas. E as pessoas têm seu ambiente, sua cultura, suas necessidades, oportunidades e seus sonhos. E temos que trabalhar para elas".

Ela prometeu dar voz aos países mais afetados às condições meteorológicas extremas agravadas pelas mudanças climáticas.

"Na OMM, nos preocupamos com o que acontece com o mundo menos desenvolvido e com os pequenos países insulares. O problema é que não temos programas específicos para atender às suas necessidades", disse.

A argentina também criticou os países com alto nível de responsabilidade no aquecimento global que não compreendem o problema da mudança climática.

"Estou realmente preocupado com isto. E vou o máximo nesta organização para tentar convencer estes países que devem fazer uma verdadeira mudança para assumir compromissos", disse.

Os cientistas estão enviando "uma mensagem tão clara: 'parem com isso'. Estou muito preocupado porque não estamos entendendo esta mensagem", explicou.

Ao mesmo tempo, ela fez uma autocrítica e disse que a OMM deve usar uma linguagem mais simples para divulgar sua mensagem.

Apesar das dificuldades, a argentina expressa otimismo.

"Temos pessoas jovens. Temos pessoas que desejam mudar as coisas".

"Sou otimista porque podemos começar com ações pequenas, demonstrar resultados e, trabalhando juntos, vamos conseguir".

