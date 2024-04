A- A+

REPERCUSSÃO Nova temporada do programa Linha Direta vai abordar Caso Beatriz, que aconteceu em Pernambuco Crime aconteceu em 2015, em Petrolina, no Sertão do Estado

A segunda temporada do programa Linha Direta com Pedro Bial estreia nesta quinta-feira (18), por volta das 23h10, na tela da TV Globo. A atração vai abordar o trágico Caso Beatriz, que aconteceu em 10 de dezembro 2015, quando a menina de 7 anos foi morta.

Na época, ela participava de uma festa de formatura da irmã mais velha, no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, onde o pai era professor de inglês. Até o momento, o caso não teve um desfecho.

Segundo informações periciais, Beatriz Angélica Mota foi brutalmente assassinada com 68 lesões espalhadas pelo corpo, sendo 51 provocadas por arma branca. O caso ganhou repercussão a nível nacional.

Marcelo da Silva, que atualmente está preso, responde pelo crime de homicídio triplamente qualificado - por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante dissimulação, recurso que dificultou a defesa da garota.

Até agora, o caso envolveu oito delegados, sete perícias, mais de 450 depoimentos e 900 imagens analisadas na tentativa de encontrar o suspeito do crime

Política

Ainda em busca por explicações sobre a morte da filha, a mãe de Beatriz, Lucinha Mota, assumiu a secretária de Justiça e Direitos Humanos do Governo de Pernambuco, sob a atual gestão da governadora Raquel Lyra (PSDB).

Familiares e amigos em protesto por Beatriz, em frente ao TJPE | Foto: Rafael Furtado/ Arquivo Folha de Pernambuco

Em outubro, Lucinha deixou o cargo no Palácio do Campo das Princesas para assumir posto de vereadora (também pelo PSDB) na cidade sertaneja, no lugar de Júnior do Gás (Avante), cujo mandato foi cassado por fraude.

"Ela desapareceu num lugar que deveria estar protegida. Beatriz foi a um bebedouro tomar água e não voltou mais. Como pôde uma criança sumir no meio de uma festa com uma multidão, sem que ninguém impedisse o crime?", interroga o jornalista e apresentador Pedro Bial, na chamada de reestreia do programa, que vai ao ar após a estreia da série Os Outros.

Veja também

Turismo Efeito Madonna: oito em cada 10 quartos em Copacabana estão reservados