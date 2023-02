Nova vacina contra gripe chega a fase final de testes

A- A+

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, nesta terça-feira (28), o início da última fase de testes da primeira vacina contra quatro cepas do vírus influenza, da gripe. O processo determina se o imunizante é ou não seguro para ser comercializado e oferecido no SUS.

O produto elaborado pelo Instituto Butantan combate duas variantes do tipo A e duas do tipo B, aumentando as chances de proteção contra a doença. Os testes da vacina foram iniciados em maio de 2021.

A versão trivalente do imunizante contra gripe já é utilizada nas campanhas nacionais de vacinação do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde. Ela protege contra três cepas da doença, incluindo H1N1 e H3N2.

Segundo a Anvisa, o processo de produção da vacina tetravalente é semelhante ao da trivalente. A diferença é que o novo imunizante protege contra duas variantes da linhagem B, enquanto a trivalente só protege contra uma. “Dessa forma, espera-se obter uma vacina análoga à trivalente, mas com uma proteção adicional contra uma segunda cepa B”, afirma a reguladora.

O teste será feito durante 12 meses sob possibilidade de prorrogação em cerca de 7 mil participantes em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Ceará, Sergipe e Pernambuco. O tempo de participação será de aproximadamente 6 meses após o esquema completo de vacinação.

