Nova vacina da Covid: Ministério da Saúde distribui mais 700 mil doses da Moderna

O Ministério da Saúde enviou, neste fim de semana, cerca de 700 mil doses da nova vacina da Covid-19, desenvolvida pela farmacêutica americana Moderna e destinada a uma variante mais recente do vírus, a XBB, a 11 estados.

São eles: Acre; Amapá; Ceará; Espírito Santo; Minas Gerais; Mato Grosso do Sul; Paraíba; Pernambuco; Piauí; Rondônia e Santa Catarina.

Essa é a segunda remessa do novo imunizante distribuída pela pasta – na quinta-feira passada, Goiás, Maranhão, Paraná e Mato Grosso receberam cerca de 360 mil unidades.

Os lotes fazem parte da compra de 12,5 milhões de doses adquiridas pelo governo federal com a Moderna, que começaram a chegar no país no último dia 2.

A previsão do Ministério da Saúde é que a vacina chegue até o fim desta semana a outras nove unidades da federação: Alagoas; Amazonas; Bahia; Distrito Federal; Roraima; Rio Grande do Sul; Sergipe; São Paulo e Tocantins. E, até o fim do mês, a todos os estados do país.

