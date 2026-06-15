Nova vacina pneumocócica 20 deve ampliar a proteção de crianças
Expectativa é de que, a partir da segunda quinzena de junho, o imunizante comece a substituir a VPC10 nas unidades básicas de saúde para vacinação de crianças menores de 5 anos
O Ministério da Saúde anunciou neste mês a incorporação da vacina pneumocócica 20-valente (VPC20) ao Sistema Único de Saúde (SUS). O imunizante oferece proteção contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, conhecida como pneumococo.
A expectativa é de que, a partir desta segunda quinzena de junho, o imunizante comece a substituir a vacina pneumocócica 10-valente (VPC10) nas unidades básicas de saúde para vacinação de crianças menores de 5 anos. O objetivo é aumentar a proteção contra o pneumococo. A infecção pelo microrganismo (doença meningocócica) pode causar desde otite e sinusite até meningite, pneumonia e sepse.
Segundo o governo, entre 2024 e outubro de 2025, o SUS relatou mais de 34 mil atendimentos ligados a doenças causadas pela bactéria. Entre 2023 e 2025, foram registrados 4,6 mil casos de meningite pneumocócica e 1,4 mil óbitos.
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Em 2010, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) incorporou a VPC10, que protege contra dez sorotipos da bactéria. O SUS também oferece a pneumo 13 e a polissacarídica 23 para alguns públicos específicos. Todas essas formulações serão gradualmente substituídas pela pneumo 20. Segundo Juarez Cunha, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), a principal diferença entre as vacinas está na quantidade de sorotipos contemplados. "O diferencial é a ampliação da proteção imunológica, relacionada aos sorotipos que mais causam pneumonia invasiva, especialmente os tipos 3, 6A e 19A, sendo mais abrangente do que as formulações anteriores. A vacina também atua contra a otite média, condição que pode levar à perda auditiva e à infecção generalizada - que pode levar à morte", diz o ministério.
Outro benefício da ampliação da cobertura é a inclusão de sorotipos que vêm apresentando maior resistência a antibióticos, acrescenta Cunha. Ele ressalta que a vacina implementada em 2010 teve impacto importante na redução de casos graves de doença pneumocócica e meningite, especialmente em crianças.
Após a introdução da VPC10, houve redução de 55% a 60% na incidência de doença pneumocócica em crianças menores de 2 anos. Também houve queda superior a 65% nos casos de meningite nessa faixa etária. Entre idosos, a redução ficou entre 20% e 30%.