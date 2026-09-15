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SAÚDE Nova vacina: SUS vai oferecer imunizante contra a pneumonia para quem tem mais de 85 anos Imunizante pneumo 20 amplia proteção contra 20 sorotipos de Streptococcus pneumoniae, apontada como a causa mais comum de infecções respiratórias

A vacina pneumocócica 20-valente conjugada (pneumo 20) foi disponibilizada pela primeira vez no Sistema Único de Saúde (SUS) para pessoas com 85 anos ou mais. O imunizante protege contra a doença pneumocócica e suas formas graves, como a meningite e a pneumonia, que é uma das principais causas da morte de idosos.

O risco para essa faixa etária está em mecanismos do próprio envelhecimento. Os principais fatores são o processo natural de envelhecimento do sistema imunológico e a maior frequência de comorbidades. Segundo dados do Ministério da Saúde, a taxa de mortalidade por pneumonia entre pessoas acima dos 85 anos foi de 758,1 óbitos por 100 mil habitantes em 2024 e de 743,1 por 100 mil em 2025.

A pneumo 20 havia sido incorporada no Calendário Nacional de Vacinação em junho deste ano para crianças menores de 5 anos. Ela amplia a proteção contra 20 sorotipos de Streptococcus pneumoniae, apontada como a causa mais comum de infecções respiratórias.

Dessa forma, para aqueles que são parte do público-alvo acima dos 85 anos, pode receber o imunizante através do SUS somente com o documento que comprove a idade, sem necessidade de prescrição médica.

"O objetivo é contribuir para reduzir o risco de complicações, hospitalizações e óbitos entre as pessoas mais idosas. A estimativa é de que mais de 2,3 milhões de pessoas façam parte do público-alvo em todo o país", diz a pasta, em nota.

Para pessoas de 60 a 84 anos acamadas ou institucionalizadas e com condições clínicas especiais, a pneumo 20 permanece disponível na estratégia especial já estabelecida pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). A ampliação da vacinação para outras faixas etárias está prevista de forma gradativa, de acordo com critérios de vulnerabilidade e risco.

Esquema de vacinação

85 anos ou mais, sem vacinação pneumocócica prévia: 1 dose única da pneumo 20.

1 dose única da pneumo 20. Recebeu apenas 1 dose de Pneumo 13 ou Pneumo 15: 1 dose da pneumo 20, respeitando intervalo mínimo de 2 meses.

1 dose da pneumo 20, respeitando intervalo mínimo de 2 meses. Recebeu apenas 1 dose de Pneumo 23: 1 dose da pneumo 20, com intervalo mínimo de 1 ano.

1 dose da pneumo 20, com intervalo mínimo de 1 ano. Recebeu 2 doses de Pneumo 23 : não há indicação de pneumo 20 na estratégia.

: não há indicação de pneumo 20 na estratégia. Recebeu 1 dose de Pneumo 13 ou Pneumo 15 + 1 dose de Pneumo 23: não há indicação de pneumo 20 na estratégia.

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