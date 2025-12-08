Seg, 08 de Dezembro

MPOX

Nova variante da Mpox é descoberta na Inglaterra

Em setembro o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunciou que a Mpox não era mais uma emergência de saúde internacional

Mpox é causada por um vírus da mesma família da varíola - Foto: Reprodução

A Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido (UKHSA) indicou, nesta segunda-feira (8), que uma nova variante da Mpox foi identificada na Inglaterra em uma pessoa que viajou recentemente à Ásia.

Essa agência segue "avaliando a importância dessa variante", que apresenta elementos dos dois subtipos da Mpox: o clado 1, mais grave, e o clado 2.

A Mpox é causada por um vírus da mesma família que o da varíola. Ela se manifesta principalmente com febre alta e a aparição de lesões cutâneas, e pode ser mortal.

"Nossos testes genômicos nos permitiram detectar essa nova variante da mpox", indicou em um comunicado Katy Sinka, responsável por infecções de transmissão sexual da UKHSA.

"Embora a infecção pelo vírus mpox seja benigna para muitos, pode ser grave", destacou Katy Sinka, recordando que a vacinação é "uma forma eficaz de se proteger contra as formas graves da doença".

Em setembro, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunciou que a Mpox não era mais uma emergência de saúde internacional, argumentando, entre outras coisas, a diminuição das mortes e dos casos em vários países africanos. A emergência havia sido declarada um ano antes.

Identificada pela primeira vez na República Democrática do Congo em 1970, a mpox permaneceu confinado durante muito tempo em alguns países africanos.

No entanto, em 2022, começou a se espalhar para o resto do mundo, especialmente para países desenvolvidos onde o vírus nunca havia circulado.

