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Mundo Nova York falha em concretizar fechamento da polêmica prisão de Rikers A prisão, inaugurada em 1932, abrigou detentos como Mark David Chapman, condenado pelo assassinato de John Lennon, o rapper Tupac Shakur e o músico dos Sex Pistols Sid Vicious

O fechamento da prisão de Rikers Island, em Nova York, não será concretizado em 2027 como estava previsto, o que decepcionou ativistas que há décadas denunciam condições insalubres e violentas.

A prisão, inaugurada em 1932, abrigou detentos como Mark David Chapman, condenado pelo assassinato de John Lennon, o rapper Tupac Shakur e o músico dos Sex Pistols Sid Vicious.

Seu fechamento foi uma promessa do então prefeito Bill de Blasio (2014-2021) para enfrentar a escassez de pessoal, o consumo generalizado de drogas e a deterioraçãoo de suas instalações. O projeto prevê substituir o complexo por centros penitenciários menores, mas houve atrasos nas obras.

O prefeito Zohran Mamdani, que assumiu o cargo este ano, apoia o fechamento o mais rápido possível, mas admitiu que o prazo de 2027 não será cumprido.

"Isto não pode se limitar a substituir um conjunto de edifícios por outro. Trata-se de uma visão transformadora do nosso sistema de justiça pré-julgamento", disse Dana Kaplan, encarregada da supervisão das obras.

A prisão de Rikers Island, localizada no East River entre os distritos do Bronx e Queens, abriga principalmente pessoas que aguardam julgamento, como foi o caso do produtor de Hollywood Harvey Weinstein.

Lauren Stossel, ex-psiquiatra da prisão e atual integrante da Junta Correcional de Nova York, o órgão independente que supervisiona o sistema penitenciário da cidade, disse à AFP que as condições seguem "muito ruins" e descreveu a violência como "fora de controle".

Três agentes penitenciários ficaram feridos por um interno no início de setembro.

As primeiras manifestações pelo fechamento de Rikers datam dos anos 1960. A causa ganhou força na década de 2010 graças a campanhas de familiares e ex-detentos.

Darren Mack, ex-detento e cofundador da organização Freedom Agenda, destacou o "custo humano e financeiro" da prisão. Segundo a organização Vera Institute of Justice, que promove o fechamento de Rikers, 48 pessoas morreram em prisões da cidade de Nova York entre 2022 e 2025.

O orçamento operacional anual de Rikers gira em torno de 3 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 15 bilhões).

Enquanto o fechamento segue pendente, ativistas e autoridades municipais reivindicam reparos básicos, melhores programas sociais e educacionais. Também pedem a redução da população carcerária, que supera os 6.500 internos.

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