A- A+

SAÚDE Nova York registra primeira morte por sarampo em 30 anos Do início do ano até 29 de outubro, o país registrou 4.834 casos da doença

Uma criança morreu em Nova York após contrair sarampo, no primeiro óbito provocado pela doença no estado em 30 anos, informaram as autoridades na segunda-feira (2).

O menor de idade faleceu no condado de Lewis, no norte do estado de Nova York, segundo as autoridades locais e estaduais.

"Estou de coração partido ao saber que uma criança do condado de Lewis morreu depois de contrair sarampo", afirmou a governadora de Nova York, Kathy Hochul, em um comunicado.

"Como mãe e avó, não consigo imaginar o que a família está passando", acrescentou.

Kathy Hochul, uma democrata, pareceu relacionar a morte às políticas de saúde do governo do presidente republicano Donald Trump, ao afirmar que é "uma recordação devastadora do que está em jogo quando Washington, deliberadamente, corrói décadas de avanços na proteção dos americanos contra doenças evitáveis".

Os Estados Unidos enfrentam o pior surto de sarampo em 35 anos.

Do início do ano até 29 de outubro, o país registrou 4.834 casos da doença em 47 estados, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

O sarampo foi declarado erradicado nos Estados Unidos em 2000, após anos de campanhas de vacinação.

Mas a doença voltou nos últimos anos com o aumento do ceticismo em relação às vacinas.

O sarampo provoca febre, dificuldades respiratórias, erupções dolorosas e, em casos graves, pneumonia e inflamação cerebral, que podem levar à morte.

A infecção provoca dezenas de milhares de mortes todos os anos em todo o mundo.

Veja também